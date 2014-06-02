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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۲

مقیمی:

929 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد

929 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه 929 ناحیه و شهرک صنعتی مصوب در کشور وجود دارد گفت: از این تعداد 22 ناحیه و شهرک صنعتی در استان زنجان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از ایثار گران حوزه صنعت در استان زنجان افزود: سازمان نواحی صنعتی21 مرداد 1343سال  به منظور برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به نواحی صنعتی تاسیس شد و در سال 1347 سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک و کمک به سرمایه گذاران ایجاد شد.

وی اظهار داشت: پس از چند مرحله تغییر نام در نهایت در سال 1384با عنوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت : این سازمان با دارا بودن 31 شرکت استانی نقش پررنگی در توسعه صنعتی کشور در 50 سال گذشته داشته است .

مقیمی به شش وظیفه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  اشاره کرد و گفت: توسعه تکنولوژی یعنی ارائه خدمات در حوزه تکنولوژی ، توسعه مدیریت و عملیات که نقص مهم در صنایع کوچک است ، کار کرد وسعه ای سازمان کمک به توسعه صادرات است و در این میان تولید و تجارت در کنار هم معنا دارند.

وی افزود: لوکوموتیو حرکت در حوزه صنعت را با توسعه صادرات دنبال می کنیم .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: به هم رسانی کسب و کارها از وظایف مهم سازمان توسعه ای است چرا که برخی از خوشه های صنعتی چینی ها را از بازار بیرون می کنند.

مقیمی گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی و بحث سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی از دیگر وظایف مهم سازمان توسعه ای است.

توسعه اقتصادی در دستور کار قرار دارد

وی گفت: از 929 ناحیه صنعتی مصوب در کشور 719 ناحیه صنعتی مصوب در حال بهره برداری است و در استان زنجان 13 ناحیه صنعتی مصوب در حال بهره برداری است .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یاد آورشد: در حال حاضر از 124 هزار هکتار زمین در اختیار شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، حدود 50 هزار هکتار زمین صنعتی است و 70 هزار هکتار زمین عملیاتی شده است.

مقیمی گفت:  شهرک های صنعتی در حال حاضر از بازوهای توسعه اقتصاد در کشور است و در رسیدن دولت به اقتصاد نقش موثری دارد و می توان گفت که بازوی صادرات شهرک های صنعتی است.

وی یاد آورشد: در این راستا 650 هزار اشتغال در این شرکتهای صنعتی دارد و از این تعداد  129 هزار نفردر در شهرکهای صنعتی استان زنجان اشتغال دارند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  گفت: 61 هزار قرار داد در سطح کشور داریم و 30 هزار واحد صنعتی هم به بهره برداری رسیده که از این تعداد 620 واحد سهم استان زنجان است.

مقیمی گفت: 388 خوشه صنعتی را شناسایی کردیم و در این میان 37 خوشه صنعتی کار توسعه ای انجام شده و به پایان رسیده و 36 خوشه صنعتی در حال فعالیت هستند .

وی تصریح کرد: برای بهره برداری این خوشه های صنعتی به 14 هزار و 400 میلیارد تومان پول نیاز داریم و درچهار سال پیش رو به 24 هزار میلیارد تومان برای بهره برداری  این خوشه ها صنعتی منابع نیاز داریم.

 

کد مطلب 2303677

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