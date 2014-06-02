شهرداری و شورای شهر کرمانشاه در امور فرهنگی پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری ظهر دوشنبه در آیین افتتاح اولین کتابخانه سیار کودکان که توسط شهرداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: امسال سال اقتصاد و فرهنگ است و شهرداری و شورای شهر اعلام می‌کنند که در این وادی پیش قراول و طلایه‌دار خواهند بود.

وی افزود: امسال شهرداری و شورای شهر یک رویکرد فرهنگی و اجتماعی را در پیش گرفته و سعی دارد در سال 93 این روند را ادامه دهد.

جعفری ادامه داد: در راستای انجام اقدامات مثبت و موثر خصوصا در عرصه فرهنگ مسئولین باید از شعار دوری کرده و در عمل نشان دهند که چقدر می توانند به اهداف تعیین شده نزدیک شوند.

زمینه برخورداری اقشار کم درآمد از کتاب فراهم شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: ما نباید منتظر باشیم که اقشار کم‌تر برخودار در مناطق حاشیه‌ای که دسترسی به کتابخانه ندارند برای خواندن یک کتاب مسافت طولانی را طی و به مرکز شهر بیایند بلکه با افتتاح کتابخانه‌های سیار چون این کتاب را به دسترس آنها برده و شاهد نتایج آن باشیم.

وی رشد و ارتقای فرهنگی را نتیجه ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و افزود: با رشد و ارتقای سطح فکری فرهنگ شهروندی نیز تغییر خواهد کرد، چرا که با رشد افکار می‌توان رفتار را تغیر داد و امیدواریم افکار ما به افکار متعالی تبدیل و کرمانشاه در عرصه فرهنگی بدرخشد.