به گزارش خبرنگار مهر در این همنشست مهدی سجادی فر معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در این همنشست مقدمات روش شناسی تکنولوژی نرم مورد بررسی قرار می گیرد که در مرحله تکمیل است و امیدواریم در کمیسیون دایمی شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گیرد.
وی افزود: در آخرین جلسه شورای عالی عتف در اسفندماه 92 ، طرح های کلان ملی که از جنبه تقاضامحوری برخوردار هستند به تصویب رسید. این بدان معنا است که دستگاه سفارش دهنده از طریق حمایت 50 درصدی از این طرح ها باید نشان دهد که حمایت شان می کنند.
سجادی فر گفت: همچنین در این جلسه تصویب شد که باید برای طرح های کلان ملی یک کارگروه 7 نفره تشکیل شود تا طرح ها را مورد ارزیابی قرار دهد و نتیجه این ارزیابی ها در آخر خردادماه منعکس شود که تعیین شود طرح به ادامه بپردازد یا خیر.
وی گفت: کارگروه های ارزیابی طرح های کلان ملی به دو دسته فناوری نرم و سخت تقسیم می شوند که در این همنشست مقدمات روش شناسی طرح های تکنولوژی نرم مطرح می شود که هدف آشنایی اعضای کارگروه با مبنای روش شناسی طرح های تکنولوژی نرم است.
نظر شما