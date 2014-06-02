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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

آیت الله جعفری:

روند مرمت بازار کرمان مطلوب است/ لزوم همکاری بازاریان با شهرداری

روند مرمت بازار کرمان مطلوب است/ لزوم همکاری بازاریان با شهرداری

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان روند مرمت بازار بزرگ شهر کرمان را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سد یحیی جعفری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند مرمت بازار بزرگ کرمان در جمع خبرنگاران گفت: بازار اسلامی باید ظاهری مناسب داشته باشد که این مهم با همکاری مسئولین در حال انجام بوده و نواقص بازار شهر کرمان در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: کسبه باید صحیح العمل و درستکار بوده و در حق مشتری اجحاف نکنند، همچنین بازاریان باید اخلاق اسلامی را سرلوحه کار خود قرارداده و با شرح صدر به اشکالات گوش فرا دهند.

امام جمعه کرمان در خصوص تنظیف بازار نیز گفت: این امر تنها از عهده شهرداری بر نمی آید و باید بازاریان برای تنظیف بازار با شهرداری همکاری صمیمانه داشته باشند.

وی روند مرمت بازار کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم که سال آینده شاهد بازاری مناسب و در خور شان مردم این دیار داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در پایان تاکید کرد: شرط اساسی برای پیشبرد صحیح عملیات مربوط به بازار و همچنین رفع نواقص همکاری کسبه است.

کد مطلب 2303690

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