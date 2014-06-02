روند مرمت بازار کرمان مطلوب است/ لزوم همکاری بازاریان با شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سد یحیی جعفری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند مرمت بازار بزرگ کرمان در جمع خبرنگاران گفت: بازار اسلامی باید ظاهری مناسب داشته باشد که این مهم با همکاری مسئولین در حال انجام بوده و نواقص بازار شهر کرمان در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: کسبه باید صحیح العمل و درستکار بوده و در حق مشتری اجحاف نکنند، همچنین بازاریان باید اخلاق اسلامی را سرلوحه کار خود قرارداده و با شرح صدر به اشکالات گوش فرا دهند.

امام جمعه کرمان در خصوص تنظیف بازار نیز گفت: این امر تنها از عهده شهرداری بر نمی آید و باید بازاریان برای تنظیف بازار با شهرداری همکاری صمیمانه داشته باشند.

وی روند مرمت بازار کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم که سال آینده شاهد بازاری مناسب و در خور شان مردم این دیار داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در پایان تاکید کرد: شرط اساسی برای پیشبرد صحیح عملیات مربوط به بازار و همچنین رفع نواقص همکاری کسبه است.