به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی در حاشیه تجمع اعتراضی جمعی از اهالی محله چهارده معصوم، مختصات شبکه جدید آبرسانی این محله را طول 200 متر با سایز 110 سانتی‌متر عنوان کرد و افزود: اعتبار لازم برای این طرح حداقل120 میلیون ریال است تا در مرحله بعد خطوط فرعی برای منازل ایجاد شود.

سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید برخی مشکلات موجود، افزود: سه سال پیش آبرسانی برخی مناطق جنوب شهر چون این محله جدید‌التاسیس و رحمت‌آباد چمبران در جنب این محله از اداره آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب شهری نیشابور محول شد، در آن مقطع یک چاه با دبی ‌کم وجود داشت که در بدو تحویل، لوله‌ای برای تقویت به خط موجود اضافه شد اما به دلیل ساخت و ساز زیاد در این منطقه حاشیه‌نشین و انشعابات غیر مجاز باز هم با ضعیف بودن فشار آب مواجه شدیم.

این مقام مسئول محلی بیان کرد: خودیاری و صرفه‌جویی شهروندان می‌تواند رافع مشکلات کم‌آبی محلات نیشابور باشد.

سلطانی با اشاره به اینکه بالغ به سه هزار مشترک در سطح شهر بزرگ نیشابور درخواست مشابهی دارند و همه در نوبت تخصیص اعتبار هستند، تصریح کرد: با وضعیت فعلی اعتبارات و درآمدها امکان تسریع در راه‌اندازی خطوط جدید و در مجموع پروژه‌های آبرسانی جدید را با کندی داریم پیش می‌بریم ولی به مرور زمان امکان‌پذیر است هر چند اگر اهالی خود‌یاری کنند طبیعی است زودتر می‌توانیم خدمات ارائه دهیم.

سلطانی بیان کرد: در غیر این‌ صورت باید متقاضیان منتظر بمانند تا به شرکت با توجه به اعتبارات و امکانات خود تمام تعهدات را به‌طور کامل برای شهروندان انجام دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری نیشابور با اشاره به کمبود آب و پیش رو بودن بحران آب در صورت افزایش مصرف، بیان کرد: اینکه مردم مثل قدیم انتظار داشته باشند هر وقت به‌ویژه در زمان پیک مصرف آب با فشار قوی در اختیارشان باشد، منطقی نیست.

سلطانی با اشاره به اینکه هر روز گزارش اتفاقات آب و موضوع تماس‌ها را کنترل می‌کند، یادآور شد: ما گزارشی از کمبود فشار آب نداشته‌ایم، البته افت فشار آب در ساعت پیک مصرف طبیعی است و باید بگویم قطعی مکرر برق یا افت فشار برق روی تولید آب، تاثیر منفی دارد.