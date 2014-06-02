به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «پنجره‌های تشنه» (روزنوشت‌های انتقال ضریح جدید امام حسین علیه السلام) در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.

در این مراسم معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم طی سخنانی اظهار داشت: ساخت ضریح اباعبدالله از اتفاقات مهم شهر قم بوده است.

حامد حجتی با تاکید بر اینکه نباید به ساده گی از کنار ساخت ضریح امام حسین(ع) گذشت افزود: هنوز زمان زیادی از زمانی که رزمندگان ما پشت لباس خود می‌نوشتند «در آرزوی کربلا» نگذشته است و امروز با گذشت چند سال جماعتی توفیق ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) را یافته‌اند.

سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح امام حسین(ع) نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه هرچیزی که به امام حسین(ع) منتسب شد حرمت پیدا می‌کند بیان کرد: این مهم را با حضور زیبای مردم در مسیر انتقال ضریح مطهر امام حسین(ع) شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه توفیق بزرگی نصیب نویسنده کتاب پنجره‌های تشنه شده است تاکید کرد: امیدواریم که همه ما حسینی زندگی کرده، حسینی بمیریم و شفاعت ایشان نصیب ما شود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام زائری به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به اینکه رونمایی از کتاب پنجره‌های تشنه گامی برای احیای اجتماعی با تکیه بر فرهنگ حسینی است خاطرنشان کرد: حتی اگر در مجلسی یک حدیث خوانده شود یا پرچمی بلند شود که نام اهل بیت(ع) بر روی آن نقش بسته است احیای امر اهل بیت(ع) صورت گرفته است.

این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه کتاب پنجره‌های تشنه مرور شیفتگی مردم به سیدالشهدا(ع) است گفت: وقتی نام ارباب بر این ضریح نقش می‌بندد و قرار است که بر آن مضجع شریف قرار گیرد اینگونه مردم نسبت به این ضریح مطهر اظهار اعتقاد، باور و عقیده می‌کنند.

رضا امیرخانی نویسنده برجسته کشور هم در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به اینکه مهدی قزلی خود را در کتابش به مخاطب متعهد می‌داند گفت: این فهم که باید روایت ساخت ضریح مورد توجه قرار گیرد اقدامی ارزنده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مهم مملکت ما دارای چنین روایتی نیست ادامه داد: کتاب پنجره‌های تشنه به عنوان یک سند باقی خواهد ماند.

مهدی قزلی نویسنده کتاب پنجره‌های تشنه هم در این مراسم با اشاره به اینکه نویسندگی این کتاب را به خود حضرت سیدالشهدا واگذار کردم افزود: این یک اتفاق بود که هیئت امنای ساخت ضریح تصمیم گرفت که این واقعه را به ثبت برساند و امیدواریم که این نگاه در چنین اقدامات ارزشمندی باردیگر اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه ثبت ماجرای ساخت ضریح به اندازه خود ساخت این ضریح مطهر ارزشمند است ادامه داد: امیدوارم که چنین اقدامی به همه اتفاقاتی که با اسلامیت و انقلابیت و مسائل مذهبی ما ارتباط دارد گسیل یابد.