حضرت امام راحل خودساخته و جامع بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسولی محلاتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی سیره علمی و عملی حضرت امام خمینی (ره) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: حضرت امام راحل از ابتدای زندگیش به مستحبات، آداب اسلامی و دستورات ائمه پایبند بودند و از مراحل سیر و سلوک، درخواست نکردن از دیگران و اتکا به خود است که در امام بسیار نمود داشت.

وی با بیان اینکه حضرت امام راحل، بسیار کم حرف و در مجالس بیشتر شنونده بودند گفت: تنها زمانی که از ایشان درخواست می شد، اظهار نظر می کردند که این نیز از مراحل دیگر سیر و سلوک است.

وی یادآور شد: یکی از نعمتهای الهی وجود ایشان، محبوبیت بود و محبوبیت امام بی نظیر بود زیرا اساس دین، محبت است و پایه روابط مردم جامعه، مهر و محبت است.

آیت الله رسولی محلاتی یادآور شد: مسئله محبت و محبوبیت از مسائل اساسی دین و اسلام محمدیست و محکمترین دستگیره ایمان، محبت است.