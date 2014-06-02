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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۲

صحراییان:

فرهنگ خود مراقبتی در حوزه برق ترویج شود

فرهنگ خود مراقبتی در حوزه برق ترویج شود

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز خواستار ترویج فرهنگ خود مراقبتی در حوزه برق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صحراییان ظهر دوشنبه در دومین همایش ایمنی و فرهنگ با بیان اینکه فرهنگ خود مراقبتی باید توسعه داشته باشد، گفت: فرهنگ خود مراقبتی باید مثل وزارت بهداشت و درمان در بخش برق وزارت نیرو نیز مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی چند سال گذشته شرکت توزیع نیروی برق شیراز با برگزاری کلاس های مختلف آموزشی و اختصاص بودجه های مختلف در جهت جلوگیری از بروز حوادث اقدامات بزرگی انجام داده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز یادآور شد: ایمن سازی شبکه ها، ارتقای مهندسی طراحی، نظارت و اجرا و... از جمله برنامه هایی است که طی چند مدت گذشته در جهت ارتقاع سطح ایمنی در توزیع برق شیراز انجام شده است.

صحراییان تصریح کرد: راه اندازی سایت آموزش، آزمون مهارت سنجی، الزام بکارگیری کارگران دارای کارت مهارت و... را مد نظر قرار داده ایم.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته گامهای بلندی برای کاهش حوادث برداشته ایم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که راه نرفته نیز فراوان است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز تاکید کرد: برنامه های ما در جهت حفاظت از جان کارگران در نظر داریم که همواره اجرایی می شود.

در ادامه این مراسم مدیر دفتر ایمنی توانیر نیز گفت: با برنامه ریزی انجام شده در سال جاری حوادثی را که برای پیمانکاران روی می دهد حوادث شرکتی مد نظر قرار می دهیم.

محمد علی بهنود تصریح کرد: این نوع نگاه کمک بسیار شایانی به فعالیت پیمانکاران در بخش برق خواهد داشت.

وی یادآور شد: صیانت از نیروی انسانی، اطلاع رسانی درست به مشترکین در مقابل خطرات، ایجاد محیطی آرام برای کار و شناخت حوادث و برنامه برای پیشگیری از مهمترین برنامه های برق است.

مدیر دفتر ایمنی توانیر تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که رعایت اصول باعث جلوگیری از بروز حوادث می شود.

بهنود تاکید کرد: مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در توانیر در دست اجرا است که در سال جاری این نوع نگاه توسعه خواهد یافت.

کد مطلب 2303717

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