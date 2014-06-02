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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

به مناسبت روز جانباز/

عضویت جانبازان در کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی رایگان شد

عضویت جانبازان در کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی رایگان شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: مديركل كتابخانه‌هاي عمومي خراسان رضوي از عضویت رایگان جانبازان در کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری ظهر دوشنبه که به بهانه گرامیداشت روز جانباز در آسایشگاه توانبخشی امام خمینی(ره) مشهد مقدس حاضر شد و ضمن بازدید از آسایگاه جانبازان اعلام کرد: جانبازان اسوه‌های رشید مجاهدت، مقاومت و عشق ورزی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند؛ وی ادامه داد: جانبازان با در خطر قرار دادن جان خود، امنیت، آسایش، رفاه و فرهنگ را برای جامعه، بدون هیچ چشم داشتی به ارمغان آورده اند.

وی با ابراز خرسندی، از حضور در جمع صمیمی جانبازان، اعلام کرد: کتابخانه های عمومی استان از امروز افتخار دارد تا با عضویت رایگان در سرتاسر استان، خدمت رسان این عزیزان باشد.

کتاب"من و کتاب" که شامل خاطرات مقام معظم رهبری در خصوص انس با کتاب است، از دیگر هدایای ویژه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان برای جانبازان آسایشگاه توانبخشی امام خمینی(ره) بود.

مسئولین ستادی اداره کل و رییس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان کاشمر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان را در این دیدار صمیمی همراهی کردند.

کد مطلب 2303729

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