رونمایی از 4 دستاورد جدید در نمایشگاه بین المللی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با بیان مطلب فوق افزود: سایت جدید شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، سایت انگلیسی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرم افزارهای موبایل پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه و نمایشگاه در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رونمایی خواهد شد.

حجت اله فرهنگیان برگزاری سومیـن نمایشگاه دو سالانه کاریکاتور بورس را از دیگر برنامه های هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اعلام کرد و گفت: 100 کاریکاتور از 20 کشور جهان در این نمایشگاه از دیگر برنامه هایی است که در راستای توسعه فرهنگ سهامداری در کشور برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برای نخستین بار درحاشیه برگزاری نمایشگاه، افکار سنجی گسترده ای از بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان انجام خواهد شد تا با دریافت اطلاعات لازم، بتوان سطح کیفی و کمی نمایشگاه را در دوره های آتی افزایش داد.

فرهنگیان به برگزاری اجلاس بین المللی سرمایه گزاری اسلامی با عنوان "بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری اسلامی در چشم انداز اقتصادی رو به رشد" که برای نخستین بار در ایران و همزمان با سومین روز نمایشگاه برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: این اجلاس با هدف تبیین فرصت های سرمایه گذاری در کشور برگزار خواهد شد که طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، میهمانان خارجی این اجلاس علاوه بر بازدید از نمایشگاه، با فعالان صنعت مالی کشور درخصوص توسعه همکاری ها، مذاکره خواهند کرد.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2014) با شعار "فاینکس، یک رویداد و صدها فرصت سرمایه گذاری" در روزهای 18 تا 21 خردادماه جاری از ساعت 9:30 تا 18 با حضور 350 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.