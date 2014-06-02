به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عوض دخت با اشاره به برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع در شیراز اظهار داشت: این جشنواره با عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه دانش آموزان و فرهنگیان برگزار می شود.

وی بیان کرد: افراد علاقمند به فیلمسازی به صورت آزاد هم می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع اضافه کرد: این جشنواره شامل فیلم کوتاه داستانی، مستند، نماهنگ، انیمیشن و فیلمنامه است که متقاضیان تا 15 مهرماه سال جاری می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ارسال کنند.

وی با اشاره به موضوعات آثار نیز گفت: من و معلمم، مدرسه من، بهترین معلم در یک قاب، قانون و قانون مداری، کتاب و کتاب خوانی از نگاه دوربین، من، اینترنت و شبکه های اجتماعی زنگ انشاء، ساعت گفت و گو در مدرسه ما، حجاب و عفاف، تفریح سالم، همسایه ما، کار جمعی، شعار سال، سومین حرم اهل بیت(ع) و... از جمله موضوعاتی هستند که علاقمندان می توانند در آثار خود از آن بهره ببرند.

عوض دخت همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی در این جشنواره خبر داد و اعلام کرد: علاقمندان برای توضیح بیشتر می توانند به سایت www.toloofilm.ir مراجعه کنند.

به گفته وی مهلت ثبت نام در کارگاه ها تا 25 تیرماه سال جاری می باشد.

گفتنی است دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع در شیراز با همکاری آموزش و پرورش فارس، سازمان دانش آموزی استان و حوزه هنری شیراز برگزار می شود.