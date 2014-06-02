کسب رتبه برتر کشوری توسط روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز شریف بعد از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر گفت: روابط عمومی کمیته امداد استان در اولین جشنواره روابط عمومی های برتر این نهاد رتبه اول کشوری را از آن خود کرد.

شریف افزود: در این جشنواره، روابط عمومی کمیته امداد استان مقام اول در بخش ویژه شامل نشان روابط عمومی و مقام سوم را در بخش اصلی شامل مستند تصویری و گزارش رسانه ای کسب کرد.

وی با بیان اینکه آثار ارسالی روابط عمومی های کمیته امداد کشور توسط اساتید و کارشناسان مطرح این حوزه ارزیابی شد، افزود: نشان روابط عمومی این جشنواره به روابط عمومی تعلق گرفت که با برنامه ریزی موفق خود موجب تسهیل در اجرای برنامه های جمعی روابط عمومی استان،موفقیت در برقراری ارتباط مستمر و کارامد با سایر ارگانها و در نتیجه اعتلای روابط عمومی کمیته امداد را فراهم کرد.

وی اظهار داشت: در این جشنواره سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی به خاطر کسب این دو مقام تجلیل کرد.

شریف در ارتباط با اهداف نخستين جشنواره روابط عمومي هاي برتر اين نهاد تصريح کرد:معرفي فعاليتها و الگوهاي برتر روابط عمومي در کميته امداد امام خميني(ره)،کمک به رشد کمي و کيفي و افزايش اثربخشي فعاليتها و برنامه هاي روابط عمومي،تقويت فرهنگ تحقيق و برنامه ريزي هدفمند در حوزه روابط عمومي هاي کميته امداد امام خميني(ره)،بررسي و ايجاد راهکارهاي جديد و تجربه هاي موفق در عرصه روابط عمومي،ارج نهادن به فعاليتهاي علمي وتخصصي کارگزاران در عرصه روابط عمومي و ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي حرفه اي هدفمند در آن(منظور دفاتر روابط عمومي)،شناسايي و معرفي استعداد ها و توانمندي هاي تخصصي و حرفه اي کارگزاران روابط عمومي،ايجاد فضاي رقابتي سالم و با نشاط بين روابط عمومي ها از اهداف اين جشنواره است.