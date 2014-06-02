پروژه تامین روشنایی کمربندی بروجرد 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی محمد خسروی در رابطه با وضعیت روشنایی جاده کمربندی بروجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای تامین روشنایی جاده کمربندی بروجرد مبلغ 900 میلیون تومان نیاز است که بتوانیم تمامی پروژه را به انجام برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر از سمت میدان آیت اله بروجردی عملیات نصب پایه های برق به تعداد 20 پایه انجام شده و این روند تا میدان زائران کربلا ادامه خواهد داشت.

خسروی تصریح کرد: با آغاز عملیات تامین روشنایی برق جاده کمربندی بروجرد تا کنون این عملیات 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر توزیع برق بروجرد در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های درحال اجرای این شرکت در بروجرد افزود: در حال حاضر تعداد 70 ترانسفورماتور برای متقاضیان جدید در حال نصب است که امید واریم هرچه سریعتر کار نصب آنها انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین تعداد هزار و 500 دستگاه چراغ روشنایی با اعتبار 150میلیون تومان در برخی از روستاها باید نصب شود که تا کنون تعداد 350 چراغ نصب شده است و این روند ادامه دارد.

خسروی یاد آور شد: البته میزان اعتبارات برای اجرای برنامه ها به وصول مطالبات نیز بستگی دارد که امیدواریم مردم در زمینه پرداخت بدهی ها همکاری لازم را داشته باشند.