نرخ باسوادی فارس از میانگین کشور بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قجری ظهر دوشنبه در نشست خبری بیان کرد: بر اساس آخرین سرشماری سال 1390 استان فارس 170 هزار بیسواد در گروه سنی جامعه هدف 10 تا 49 سال دارد که بیشترین آنها را زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیشترین بیسوادان فارس در شهرستان های جنوبی و جنوب شرق استان فارس ساکن هستند، گفت: مهمترین دلیل آن عدم همکاری سازمان های استان و رها بودن مبانی بیسوادی در فارس است که باعث شده که برخی از مناطق استان به لحاظ جمعیتی بیشترین آمار بیسوادی را داشته باشد.

قجری بکارگیری معلمان بازنشسته در امر آموزش با پرداخت حقوق و مزایا تعیین شده را مهمترین پتانسیل در امر ریشه کن کردن بیسوادی در استان دانست و افزود: امروزه در فارس بیش از 50 هزار معلم بازنشسته وجود دارد که با استفاده از تجارب آنان می توانیم جامعه هدف را باسواد کنیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس، یادگیری سواد در جامعه هدف را فراگیری حساب، قرآن و خواندن و نوشتن دانست.

قجری یادآور شد: برای افراد متقاضی آموزش به افراد بیسواد، مبلغ های 570 تا 720 هزار تومان بدون کسر در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 20 هزار نفر در استان فارس از نعمت سواد بهره‌مند شده‌اند، گفت: امسال سهمیه ای که برای استان تکلیف شده، 26هزار و 500 نفر است که تلاش داریم با مشکلاتی که در زمینه یاد گیری و پراکندگی آنها وجود دارد، همانند سال گذشته این تعداد را باسواد کنیم.

این مسئول متذکر شد: نیاز است بر اساس تکلیفی که به ادارات دولتی محول شده با عزم جدی در امر ریشه کردن کردن موضوع بیسوادی تلاش داشته باشند که تا پایان توسعه برنامه پنجم که در سال 94 است، پایان جشن بیسوادی را در استان برگزار کنیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس اضافه کرد: بیشترین تعداد بیسواد در شهرستان های مرودشت، فیروزآباد، نورآباد، ممسنی و کازرون است.

قجری اعلام کرد: این سازمان وظیفه دارد امسال 230افاغنه دارای شناسنامه را باسواد کند که در همین زمینه هر ساله با حمایت کمیسیون عالی وزارت خارجه و سازمان یونیسف، اعتباری در اختیار این سازمان قرار داده می شود که افاغنه دارای شناسنامه که بیسواد هستند بتوانند سواد فرا گیرند.