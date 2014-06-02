11 فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺮضه ﺧﺎرج از شبکه آرد در تعزیرات حکومتی شاهرود ﺗﺸﮑﯿﻞ شد

علی اسلامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در راستای تشدید برخورد با تخلفات صنفی و عرضه خارج از شبکه، در چند روز اخیر، 259 کیسه آرد عرضه شده خارج از شبکه در شهرستان شاهرود کشف و ضبط شد، افزود: در این راستا 11 فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺎرج از ﺷبکه آرد در تعزیرات حکومتی این شهرستان تشکیل شد.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق عرضه خارج از شبکه کالا یکی از معضلاتی است که تیشه بر ریشه اقتصاد زده و معیشت مردم را با مشکل روبرو می کند تصریح کرد: بازرسی ها با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف در سطح شهرستان شاهرود انجام می شود و در راستای اجرای سیاست های نظارت و بازرسی بر بازار موضوع تشدید مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه با جدیت پیگیری می شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود با بیان اینکه متخلفان با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند، اظهار داشت: با متخلفان صنفی که قصد انجام هرگونه سوء استفاده و تخلف از جمله قاچاق و عرضه خارج از شبکه و ایجاد خلل در بازار را داشته باشند، بر اساس قانون شدیدا برخورد خواهد شد.

اسلامی فر خاطرنشان کرد: تعداد 11 فقره پرونده تخلف نانوایان در خصوص عرضه خارج از شبکه آرد به تعداد 259 کیسه و ارزش 104 میلیون ریال تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه شهروندان مهمترین بازرسان این نهاد هستند گفت: مردم باید برای رفاه و آسایش خود هر گونه تخلف و تخطی از قانون را به این اداره گزارش دهند.