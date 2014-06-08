سیاست فقدان حمایت از آثار نمایشی را کنار بگذاریم/ زنگ خطری برای مدیران

رحمت امینی رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: به عنوان داور بخش تئاتر خیابانی در یادواره «طلوع خرداد» حضور دارم که از 17 خرداد ماه داوری این آثار آغاز می شود. با توجه به تجمیع گروه های نمایش خیابانی در این یادواره ترجیح دادیم امسال در حوزه هنری به مناسبت ایام رحلت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد برنامه اجرای نمایش خیابانی نداشته باشیم چون قرار است در یادواره «طلوع خرداد» با محوریت همین مضامین نمایشهای خیابانی مختلفی اجرا شود.

امینی که دبیری جشنواره تئاتر سوره ماه را نیز برعهده دارد در این باره عنوان کرد: نتایج اولیه جشنواره تئاتر سوره ماه اعلام شده است و در حال حاضر گروه های مختلف نمایشی در حال تمرین و آماده شدن برای بازبینی هستند. شهریور ماه بازبینی نمایشهای جشنواره آغاز خواهد شد.

وی که در حال حاضر نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند» را در مقام نویسنده روی صحنه دارد درباره این اثر گفت: خوشبختانه هرچه جلوتر می رویم کار بیشتر جا می افتد و در اجرا شاهد ریتم بهتری می شویم.

امینی درباره نگارش این اثر نمایشی با برداشت از داستانهای فولکلور چینی توضیح داد: اصولا قصه ها و افسانه های شرقی همیشه وسوسه اجرا را به جان هنرمندان می اندازند و حتی برتولت برشت هم برخی از منابع نگارش متونش را از آثار شرقی الهام می گرفت چون وی متوجه شده بود که تماشاگر عموما، عاشق روایت و قصه است من نیز به تبعیت از همین نگاه داستانهای فولکلور چینی را برای اجرا انتخاب کردم.

وی ادامه داد: چند سال قبل نمایشنامه ای با عنوان «همسر چینی» را به نگارش درآورده بودم که با موفقیت در تالار مولوی اجرا شد. با حسن وارسته کارگردان نمایش تصمیم گرفتیم این تجربه موفق را دوباره تکرار کنیم بنابراین من داستان «برف در چله زمستان» را نیز نوشتم و قرار بر این شد این دو نمایشنامه به شکل اپیزودیک روی صحنه بروند اما روند تمرین ها به شکلی پیش رفت که دو نمایشنامه را با هم ترکیب کردیم و به روند خلاقه تازه ای رسیدیم.

این کارگردان و مدرس تئاتر متذکر شد: با وجودیکه استقبال از این اثر نمایشی تا امروز مناسب بوده است اما اعتراف می کنم که زمان کمی برای تمرین این نمایش در اختیار داشتیم. متاسفانه تئاتر ما از زمان کم تمرین ها ضربه زیادی می خورد چون معمولا بازیگران شناخته شده در عین اینکه می خواهند مدت زمان کمتری را به تمرین در تئاتر اختصاص دهند، دوست دارند در آثار با کیفیتی هم حضور داشته باشند.

امینی عنوان کرد: این معضلات به خاطر سیاست فقدان حمایت از گروه های تئاتری پدید آمده است. امیدوارم مدیران محترم تئاتر مثل سابق به حمایت از آثار نمایشی بپردازند چون اگر با این وضعیت جلو برویم تئاتر ما تبدیل به تئاتر آزاد می شود که تنها از روی اجبار مجوز اجرایشان را از دولت می گیرند، در حال حاضر تئاتر ما دارد به همین سمت و سو گرایش می یابد که این امر زنگ خطری برای هنر تئاتر به حساب می آید و خیلی زودتر از آنچه که پیش بینی می شد نکات منفی اش نمود می یابد.

کارگردان نمایش «کا» در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: من این نکات را نه در مقام انتقاد بلکه در مقام خواهش و استدعا بیان می کنم چون با این وضعیت در آینده ای نزدیک ما تعداد زیادی از هنرمندان حرفه ای تئاتر را از دست خواهیم داد. در نمایش «ناقوس ها برای چی‌ن به صدا در می آیند» نیز ما با همین وضعیت بغرنج روبرو هستیم و دو بازیگر ما همزمان در نمایش‌های دیگری نیز بازی می کنند. این وضعیت انرژی و تمرکز بازیگر را می گیرد و او را خسته می کند. متاسفانه شرایط نامناسب، بازیگران ما را مجبور می کند که همزمان حضور در آثار مختلفی را قبول کنند و یا درگیر حضور در کارهای تصویری شوند.

نمایش «ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند» به کارگردانی حسن وارسته و بازی سیامک صفری٬ آنا نعمتی و فرزین محدث تا 20 خرداد ماه هر شب ساعت 18 در تالار حافظ به صحنه می‌رود.