لزوم توجه به معيشت مرزنشينان آذربايجان غربي/ محروميت اجباري دختران از سوادآموزي

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلي سعادت ظهر دوشنبه در جلسه كارگروه زنان و خانواده آذربايجان غربي با اشاره به موقعيت ويژه جغرافيايي اذربايجان غربي و قرار گرفتن اغلب روستاهاي استان در مناطق مرزي كوهستاني و صعب العبور، افزود: متاسفانه مرزنشينان به دليل برخي عقب ماندگيهاي تاريخي به لحاظ معيشتي هنوز با مشكل مواجه بوده كه نيازمند توجه به نيازهاي منطقه در تدوين بودجه سالانه است.

وي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات لازم براي توسعه همه جانبه مناطق محروم مرزي و روستايي آذربايجان غربي از نيازهاي ضروري است، اظهار داشت: زودودن غبار و چهره محروميت از آذربايجان غربي بويژه مناطق مرزي و روستايي و قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار تنها با بازنگري در اختصاص اعتبارات كشور به استان امكان پذير بوده چرا كه نيازهاي مرزي و مناطق روستايي صعب العبور متفاوت با مناطق مركزي كشور است.

استاندار آذربايجان غربي ضمن انتقاد از اينكه در اختصاص بودجه سالانه استانها يكسان و مساوي ارزيابي مي شوند، اعلام كرد: اين در حالي است كه استان نيازمند توجه ويژه بودجه اي براي رفع مشكلات و محروميتهاي تاريخي خود بوده تا بتواند حداقل نيازهاي مردم مناطق شهري، روستايي و مرزي را تامين و زمينه توسعه و پيشرفت و تعالي را در همه زمينه هاي عمراني، صنعتي،‌توليدي و خدماتي فراهم كند.

سعادت بيكاري 117 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي جوياي كار و عدم توسعه يافتگي را از مهمترين مشكلات حال حاضر آذربايجان غربي دانست و عنوان كرد: اقتصاد آذربايجان غربي هم اكنون بر پايه كشاورزي نقش بسته كه به دليل مشكلات معيشتي زنان و دختران خانوارهاي روستايي به اجبار براي كمك به سرپرست خانواده از تحصيل محروم مي شوند، اين در حالي است كه اين دختران انگيره اي براي تحصيل و توجه به سلامت فردي خود نيز ندارند.

عليرضا رادفر معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان غربي هم در اين جلسه با اشاره به برخي مشكلات و معضلات موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار، گفت: با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم ولي اقداماتي در حال انجام و شكل گيري بوده كه اميدواريم نتايج مثبتي را در جامعه به بار آورد.