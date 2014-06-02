42 هزار مترمکعب آواربرداری در مناطق سیل زده خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر آسمانی‌مقدم بعد از ظهر دوشنبه در نخستین شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهار داشت: 23 اسفندماه سال گذشته سیلاب به روستاهای کهنو شهرستان نهبندان، طبسین علیا و طبسین سفلی خسارت زده بود.

وی به برآورد خسارت در این مناطق اشاره کرد و تصریح کرد: در همان ساعات نخستین حادثه، کارشناسان و ارزیابان بنیاد مسکن در محل حضور پیدا کرده و در جریان امور خسارات وارده قرار گرفتند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: بر اساس برآورد صورت گرفته به تعداد 519 واحد مسکونی در این سیل خسارت وارد شده که خسارت وارده بین 10 تا 100 درصد گزارش شده است.

آسمانی مقدم گفت: از این تعداد 252 واحد مسکونی در روستای طبسین سفلی، 199 واحد در روستای طبسین علیا و 68 واحد مسکونی در روستای کهنو نهبندان بوده است.

وی با اشاره به خسارات وارده به واحد مسکونی در طبسین سفلی اضافه کرد: تعداد 186 واحد از این منازل بین 60 تا 100 درصد، تعداد 44 واحد بین 10 تا 30 درصد و 25 واحد بین 30 تا 60 درصد آسیب دیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون 42 هزار و 639 متر‌مکعب آواربرداری در این مناطق انجام شده است، بیان داشت: از این مقدار 31 هزار و 197 متر‌مکعب در روستای طبسین سفلی، 9 هزار و 762 متر‌مکعب در روستای طبسین علیا و یک‌هزار و 680 متر‌مکعب در روستای کهنو انجام شده است.

آسمانی مقدم بیان کرد: آواربردرای‌های لازم کمتر از 45 روز بعد از وقوع سیل، در این مناطق انجام شده است.

وی اظهار کرد: واحدهای مسکونی که دچار آسیب شده بودند، واحدهای غیر مستحکم ساخته شده از خشت و گل بودند و همچنین در مقابل واحدهایی نیز وجود داشتند که در گذشته از تسهیلات مقاوم‌سازی منازل روستایی استفاده کرده و خسارت کمتری به آنها وارد شده بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در ارتباط با بهسازی معابر و اجرای طرح هادی در این مناطق افزود: در این راستا تاکنون سه هزار و 800 مترمربع جدول و کنیوتک و 49 هزار و 550 مترمربع نیز شن‌ریزی معابر انجام شده است.

آسمانی مقدم تهیه نقشه برای 122 واحد مسکونی سیل‌زده، پی‌کنی 77 واحد و پی‌سازی 35 واحد مسکونی در این مناطق را از دیگر اقدامات بهسازی این مناطق برشمرد.

وی بیان کرد: برای 97 واحد مسکونی در روستای طبسین سفلی نقشه تهیه شده و همچنین پی‌کنی 65 واحد مسکونی در این روستا نیز انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در روستای طبس علیا و کهنو گفت: تهیه نقشه برای 12 واحد و پی‌کنی شش واحد در روستای طبسین علیا و تهیه نقشه برای 12 واحد و پی‌کنی هشت واحد در روستای کهنو طی این مدت انجام شده است.