عملیات کف سازی بازار بزرگ کرمان 70 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی مساحت مجموعه بازار را 10 هزار متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت : تاکنون 70 درصد از بخش سرپوشیده ی این مجموعه کف سازی شده است.

وی با بیان اینکه عملیات کف سازی بخش سرپوشیده بازار ظرف 10 روز آینده به پایان می رسد، تصریح کرد: کلیه اقدامات انجام شده در بازار با نظارت کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان در حال انجام است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان ادامه داد: به زودی با همت و هم کاری شرکت آب و فاضلاب، لوله گذاری برای اتصال فاضلاب قدمگاه به فاضلاب شهری انجام می شود و همچنین با همکاری شرکت برق شبکه سیم های هوایی برق نیز به صورت زمینی انجام خواهد شد.

بابایی تصریح کرد: به زودی عملیات کف سازی بخش رو باز مجموعه بازار آغاز می شود.