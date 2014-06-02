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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۸

بابایی:

عملیات کف سازی بازار بزرگ کرمان 70 درصد پیشرفت دارد

عملیات کف سازی بازار بزرگ کرمان 70 درصد پیشرفت دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون شهردار کرمان از پیشرفت 70 درصدی اجرای عملیات کف سازی بازار بزرگ کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی مساحت مجموعه بازار را 10 هزار متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت : تاکنون 70 درصد از بخش سرپوشیده ی این مجموعه کف سازی شده است.

وی با بیان اینکه  عملیات کف سازی بخش سرپوشیده بازار ظرف 10 روز آینده به پایان می رسد، تصریح کرد: کلیه اقدامات انجام شده در بازار با نظارت کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان در حال انجام است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان ادامه داد: به زودی با همت و هم کاری شرکت آب و فاضلاب، لوله گذاری برای اتصال فاضلاب قدمگاه به فاضلاب شهری انجام می شود و همچنین با همکاری شرکت برق شبکه سیم های هوایی برق نیز به صورت زمینی انجام خواهد شد.

بابایی تصریح کرد: به زودی عملیات کف سازی بخش رو باز مجموعه بازار آغاز می شود.

کد مطلب 2303943

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