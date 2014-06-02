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۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۴۹

قاسمی:

امنیت و ثبات اقتصادی بالا مهمترین مزیت حضور سرمایه گذاران خارجی در قزوین است

امنیت و ثبات اقتصادی بالا مهمترین مزیت حضور سرمایه گذاران خارجی در قزوین است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: امنیت و ثبات اقتصادی بالا،قرار گرفتن در ناحیه تراکم جمعیتی و سهولت دسترسی به مواد واسطه ای مورد نیاز صنایع از مهمترین مزیت های سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسمی روز دوشنبه در دیدار با هیمت گریش رایزن بازرگانی کشور ترکیه در ایران در محل اتاق بازرگانی قزوین گفت: استان قزوین با داشتن سهم 71 میلیارد و 601 میلیون ریالی و اختصاص 1.5 درصد از سهم ارزش افزوده کشور و سهم 2.3 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی و 1.35 درصدی بخش صنعت و معدن و ساختمان توانسته 1.2 درصد از سهم تولیدات بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده این بخش کشور را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: نزدیکی به پایتخت، وجود زیرساختهای برق، آب، گاز و ارتباطات، 15 شهرک و ناحیه صنعتی با امکانات مناسب زیربنایی، وجود اقلیم متنوع و منابع آب و خاک  و نیروی کار متخصص و داشتن صنایع شیمیایی، کانی های غیرفلزی، صنایع غذایی، خودروسازی، قطعات و منابع طبیعی و قدمت تاریخی از مزیتهای ارزشمندی است که زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را دو چندان کرده است.

قاسمی بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل جذابیت های استان قزوین برای استقرار شرکتهای خارجی وجود امنیت و ثبات اقتصادی بالاست که در کنار قرار گرفتن در ناحیه تراکم جمعیتی شمال غرب کشور و سهولت دسترسی به بازار مصرف، دسترسی مناسب به مواد واسطه ای مورد نیاز صنایع مختلف و کسب رتبه سوم در جلب سرمایه گذاری خارجی از دیگر ویژگی های این منطقه بشمار می رود.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین تصریح کرد: حضور شرکتهای بزرگی چون نستله، سندن و دنون سحر در این استان نشان می دهد این منطقه برای فعالیتهای تولیدی شرکت های خارجی بسیار مناسب است و مسئولان استان آمادگی دارند برای سرمایه گذاری تجار ترکیه نیز در قزوین حمایت لازم را انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: بهره مندی از گمرک فعال و مجهز به فنآوری های پیشرفته در جوار شهر صنعتی البرز، داشتن شبکه جاده ای و ریلی مناسب، امکان برخورداری از فرودگاه مرکز خدمات کشاورزی، ارتباط با استانهای شمال و غرب با مرکز کشور، توسعه یافتگی بازارهای مالی و استقرار شبکه بانکی خصوصی و دولتی، واردات کالا از 53 کشور دنیا و تنوع در محصولات تولیدی و صادراتی استان قزوین این منطقه را به عنوان قطب صنعتی برای سرمایه گذاری خارجی شاخص کرده است.

قاسمی گفت: استان قزوین با ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی معادل 12 درصد بناهای تاریخی کشور دارای رتبه نخست کشور است و از نظر طبیعی هم با رودخانه های پر آب، قله های زیبا و چشمه های آب گرم و حیات وحش و پوشش گیاهی مطلوب می تواند حذابیت های زیادی برای گردشگران داشته باشد.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان قزوین اظهارداشت: برخورداری از واحدهای دامپروری متمرکز صنعتی، 58 هزار هکتار شبکه مدرن آبیاری و دشت حاصلخیز قزوین و تولید چهار میلیون تن محصولات کشاورزی و جایگاه خاص در دام و طیور می تواند برای ایجاد صنایع تبدیلی برای تجار و بازرگانان خارجی بستر مناسبی را فراهم کند.

در این جلسه مجید کشاورز نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین، صمیمی فر مسئول نمایندگی وزارت خارجه در استان قزوین، تجار و بازرگانان استان نیز حضور داشتند که به سوالات شرکت کنندگان در خصوص نحوه سرمایه گذاری در ترکیه و استفاده از تشویق های دولتی از سوی رایزن بازرگانی ترکیه در ایران پاسخ داده شد.
 

کد مطلب 2303951

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