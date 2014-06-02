دریافت 29 مهر اصالت توسط صنایع دستی همدان/ تامین بازار اصلی ترین مشکل هنرمندان صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در هفته صنایعدستی بیشترین تلاش خود را برای حضور در نمایشگاه تهران خواهیم داشت و این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی آثارهنرمندان همدان است.
وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه تهران آثار کمتر شناخته شده همدان به نمایش گذاشته می شود، بیان داشت: آثاری چون قفلسازی در این نمایشگاه ارائه میشود تا بازدیدکنندگان بیشتر با قدمت و سابقه هنرهای سنتی همدان آشنا شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان از رونمایی فیلم مستند صنایعدستی همدان خبر داد و گفت: این فیلم مستند پس از رونمایی در اکران ویژهای برای خبرنگاران در نظر گرفته شده که برای معرفی همدان بسیار مطلوب است.
وی در مورد صنایع دستی استان همدان گفت: خوشبختانه آثار شاخصی چون سفال و مبل و منبت وضعیت خوبی دارند و با وجود اینکه تحریم، آثار صنایعدستی را با تهدیدهایی مواجه کرده اما همدان یکی از استانهای شاخص در این حوزه بوده و آمار صادرات آن قابل توجه است.
ایزدی با بیان اینکه هنرمندان حوزه لالجین در سفال و هنرمندان ملایر در مبل و منبت وضعیت خوبی دارند، افزود: آثار صنایعدستی همدان 29 مهر اصالت دریافت کرده که دریافت 24 مهر اصالت در مدت هشت ماه اخیر نشاندهنده تلاش هنرمندان صنایعدستی بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه هر چه در صنایعدستی از نگاه دولتی فاصله بگیریم به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت، اظهار داشت: مقرر شده در زمینه سفال لالجین ورکشاپهایی برگزار شود که در هفته دفاع مقدس با 100 هنرمند این برنامهها انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه حوزه صنایعدستی همدان بسیار غنی و فعال است، ابراز داشت: این بخش نیازمند تبلیغات بیشتر است که امیدواریم بخشهای دولتی طبق بخشنامهای که صادر شده با خرید اشیای صنایعدستی بتوانند با تحقق بخشنامه موجب تحول این حوزه شوند.
ایزدی با بیان اینکه تنها مشکل هنرمندان صنایعدستی تامین بازار است، گفت: اگر هنرمندان بازار خوبی داشته و دولتیها برای هدایای ادارات خود از صنایعدستی خریداری کنند، کمک حال این هنر است.
وی در پایان سخنانش در مورد بسته بندی و برند سازی سفال لالجین ابراز داشت: در زمینه ساماندهی بستهبندی سفال دو شرکت معرفی شده که یکی از این شرکتها با گذراندن مراحل اداری خود 500 میلیون تومان وام مصوب را دریافت کرده و وارد کار اجرایی برای بستهبندی شدهاند.
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