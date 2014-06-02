جلسه اخوت فرماندهان عالی ارتش و سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و گرامی داشت روز پاسدار جلسه اخوت فرماندهان ارتش و سپاه با حضور امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش و سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در محل ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.



بنابراین گزارش، در این جلسه که جانشین، فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) و معاونین فرمانده کل ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی، هوا و فضا و معاونین فرمانده کل سپاه حضور داشتند، بر اهمیت هماهنگی و تعامل جدی نیروهای مسلح بویژه ارتش و سپاه در راستای ارتقای توان بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور تأکید شد.



در این نشست صمیمی و سرشار از معنویت سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تبریک میلاد امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع)، ضمن خیر مقدم به فرمانده کل ارتش، معاونین و فرماندهان نیروهای چندگانه این سازمان، وحدت و همدلی بین ارتش و سپاه را لازمه حرکت پیش رونده انقلاب اسلامی و از خواسته های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری دانسته و به بیان فلسفه وجودی سپاه در پاسداری از انقلاب اسلامی و تشریح ماموریت های مختلف سپاه پرداختند.



فرمانده کل سپاه تحول و تعالی و به روز بودن در پاسخگویی به ماموریت های متنوع سپاه را از الزامات پاسداری صحیح ، به موقع و غیر محافظه کارانه قلمداد و از فرمانده کل ارتش خواستند بین سپاه و ارتش تعامل سازنده ای برای تبادل تجربیات و استفاده از نظرات یکدیگر ایجاد گردد. وی اظهار امیدواری کرد گروه های کاری ارتش و سپاه بتوانند وظایف خود را در این راستا انجام دهند.



در ادامه این نشست امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی نیز با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامی‌داشت روز پاسدار و ابراز خرسندی از تشکیل چنین جلسه ای با اشاره به اهمیت اقتدار و عزت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از پیشنهاد فرمانده کل سپاه استقبال کرد و بر لزوم هم فکری و تبادل تجربیات این دو سازمان تاکید کردند.



سرلشکر صالحی یاد آور شد ارتش و سپاه به عنوان بازوان پر توان ولایت و انقلاب اسلامی می توانند در کنار هم برای اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا بیش از پیش تعامل سازنده ای داشته باشند.

