نهضت امام خمینی (ره) برگرفته از قیام سالار شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا الله قلی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اینچه برون گفت: انقلاب ما به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و برگرفته از دین مبین اسلام ، سنت و سیره رسول الله است و حضرت امام با الگو گیری از قیام سالار شهیدان امام حسین (ع) نهضت خودش را آغاز کرد.



وی با بیان این که حضرت امام خمینی (ره) بر قلب ها حکومت می کرد، افزود: تاکید امام این بود که همیشه دانشگاهیان و روحانیون مراقب افراد نفاق افکن باشند.

وی ادامه داد: تا زمانی که تفرقه بین حوزه و دانشگاه باشد جامعه در مسیر درست خود حرکت نخواهد کرد.

حجت الاسلام الله قلی تصریح کرد: برای حفاظت از این انقلاب همانند گذشته باید پشتیبان ولایت بود و هر آنچه که رهبر معظم انقلاب بیان می فرمایند باید اجرا کنیم.

وی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان برای شکست دادن ان به انحای مختلف علیه ایران اسلامی توطئه کردند که خوشبختانه با رهبری های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تمامی توطئه های انان نقش بر اب شده است.



در ادامه امام جمعه اینچه برون نیز گفت: بعد از 25 سال ما همچنان عزادار امام خمینی (ره) هستیم، این شخصیت بزرگ دفاع از حق و شجاعت را ما آموخت.

حاج آخوند هوشمند بیان کرد: خوشبختانه بعد از ایشان مقام معظم رهبری زمام حکومت را به دست گرفتند و همان صلابت در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید همیشه ادامه دهنده راه آرمان های امام راحل (ره) باشیم و از رهبر انقلاب تبعیت کنیم.