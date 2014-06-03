بررسی دلایل مخفی کاری آمریکا در تبادل اسیر با طالبان/ بیم ممانعت کرزای از تبادل اسرا بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی تبادل 5 زندانی طالبان افغانستان با یک سرباز آمریکایی از سوی گروه تروریستی طالبان و دولت آمریکا، این اقدام دولت آمریکا به واکنش های متفاوتی همراه بود.

بخشی از این انتقاد ها از آن جهت متوجه دولت آمریکا شد که حتی دولت افغانستان در جریان این تبادل اسیر بین آمریکا و گروه طالبان قرار نگرفته بود. بطوریکه، شکریا باراکزای نماینده پارلمان افغانستان با انتقاد از مخفی کاری آمریکا در این خصوص گفت: در این معامله حتی نقش کوچک چانه زنی دولت افغانستان هم نادیده گرفته شده است.

وی این اقدام آمریکا را اقدامی بسیار نادر خوانده و گفت: برای افکار عمومی افغان ها سوال بزرگی پیش آمده است که چرا نه دولت و نه هیچ یک از نهادهای کشورشان در جریان این تبادل قرار نگرفته اند.

این در حالی است که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در افغانستان ضمن دفاع از این اقدام آمریکا ابراز امیدواری کرد که این اقدام موجب گشودن راهی برای مذاکره آمریکا و طالبان شود.

در همین خصوص خبرگزاری مهر گفتگویی با پروفسور "توماس بارفیلد" استاد پیشین دانشگاه هاروارد و استاد کنونی دانشگاه بوستون آمریکا و رئیس مرکز آمریکایی مطالعات افغانستان انجام داده است.

وی درباره این که چرا آمریکا بعد از یک دهه جنگ با طالبان و صدها میلیارد دلار هزینه تحت عنوان جنگ با تروریسم در افغانستان امروز علاقه زیادی برای مذاکره با این گروه تروریستی نشان می دهد گفت: آمریکا قصد خروج از افغانستان را دارد و قصد دارد برای پایان دادن به درگیری ها اینبار با دشمنان خود مذاکره کند و نه با متحدانش. به هر حال این یک مذاکره برای تبادل اسیر بود که هر دو طرف خواستار انجام آن بودند.

این استاد آمریکایی در عین حال تصریح کرد که این موافقت بین دو طرف بیانگر تمایل دو طرف برای گفتگو است.

استاد دانشگاه بوستون آمریکا همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تمایل آمریکا به مذاکره با طالبان به معنی این است که آمریکا می خواهد آنها را در ساختار سیاسی قدرت در افغانستان وارد کند و آنها را در قدرت در این کشور سهیم کند، گفت: خیر آمریکا از این کار فقط قصد برگرداندن زندانی خود را داشت و از سویی هم می خواست از دست زندانیان گوانتانامو که بیش از 13 سال در زندان آمریکا بوده اند راحت شود.

به اعتقاد وی تبادل اسیر انجام شده در آینده تاثیری بر مذاکرات صلح که نهایتا توسط گروه های افغان انجام خواهند شد نخواهد داشت.

این استاد آمریکایی معتقد است برخی در آمریکا از اتفاق رخ داده اینگونه تعبیر می کنند که افراد میانه رویی وجود دارند که مایل به مذاکره هستند اما چنین چیزی قطعیت ندارد.

وی در پاسخ به برخی انتقادها از آمریکا که گفته اند آزادی این افراد موجب خواهد شد تا این افراد دوباره به جنگ برگردند گفت: سرباز آمریکایی 5 سال در اسارت طالبان بود بدون آنکه چیزی نصیب طالبان شود و از سویی هم حامد کرزای در یک سال گذشته زندانیان بسیار خطرناکتری از طالبان را آزاد کرده است که برخی از آنها دوباره به جنگ برگشته اند.

توماس بارفیلد در توجیه بی سر و صدا بودن این تبادل اسیر بین آمریکا و طالبان گفت: مردم افغانستان با اسرای دو طرف آشنا نبودند و این فقط یک مذاکره برای تبادل اسیر بین دو طرف بوده است و از آنجائیکه هیچ یک از این اسیران در اختیار افغان ها نبوده اند لذا لزومی نداشت که آنها درگیر این روند شوند.

وی با اشاره به اختلاف بین آمریکا و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در توجیه بی خبر بودن وی از این تبادل اسیر گفت: نگرانی وجود داشت و ممکن بود کرزای به خاطر اختلافات از انجام این تبادل اسیر جلوگیری کند.

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گفتگو از پیمان یزدانی