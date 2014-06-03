به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان بوشهر عصر دوشنبه در آئین برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی در زمینه کشف و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفته است و کشفیات بسیار خوبی نیز در این زمینه داشته ایم.

سردار حیدر عباس‌زاده اضافه کرد: امسال تلاش‌های گسترده‌ای برای پاکسازی نقاط آلوده استان بوشهر صورت گرفته و نقاط بسیار زیادی در استان بوشهر پاکسازی و مواد مخدر کشف شده است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم فضا را برای سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر نا امن کنیم، تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون 24 باند توزیع و پخش مواد مخدر در استان بوشهر شناسایی و منهدم شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در مجموع از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک‌هزار و 43 کیلوگرم در استان بوشهر کشف شده که ماموران انتظامی سختی‌های بسیار زیادی را برای کشف این مواد کشیده‌اند.

وی از افزایش 257 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر در 73 روز ابتدایی امسال خبر داد و افزود: این میزان کشفیات بیانگر عزم جدی نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند تا اقدامات اساسی برای پاکسازی نقاط آلوده داشته باشد و ما نیز در همین راستا اقداماتی اساسی داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: یک مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان دشتستان کشف شد که در این عملیات 95 بسته یک کیلوگرمی مواد مخدر از توزیع‌کنندگان کشف و متخلفان نیز دستگیر شدند.