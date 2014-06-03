محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سد پلرود یک پروژه ملی و بعد از سد سفیدرود بزرگترین سد گیلان به شمار می رود.

وی همچنین اظهارداشت: با احداث سد پلرود هشت هزار و 626 هکتار زمین کشاورزی در منطقه توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توجیه فنی و اقتصادی سد پلرود را بالا دانست و گفت: ظرفیت آبگیری این سد 130 میلیون متر مکعب است.

وی افزود: در بودجه سال 1393 برای سد پلرود 15 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که این میزان اعتبار کافی نبوده از اینرو می طلبد دولت به پروژه مزبور نگاه ویژه ای داشته باشد.

رهبری املشی اظهارداشت: پارسال از مجموع 10 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه تنها هشت میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی در ادامه از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی ساخت این سد خبر داد و افزود: هم اکنون افزون بر 280 نفر در این پروژه مشغول به کار هستند.

نماینده مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سد در صورت تامین به موقع اعتبار در مدت چهار سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به احداث جاده 7.5 کیلومتری املش به شلمان اشاره کرد و گفت: از این میزان تاکنون پنج کیلومتر احداث و 2.5 کیلومتر باقی مانده است.

رهبری املشی با بیان اینکه در قطعه 2.5 کیلومتری این پروژه شش پل زیر گذر طراحی شده است، افزود: مسیر مزبور از میان مزارع برنج می گذرد بنابراین با ساخت پل های زیر گذر امنیت جانی و مالی کشاورزان تامین خواهد شد.

وی اظهارداشت: در سال 1392 این پروژه چهار میلیارد تومان اعتبار داشت که از این میزان 2.5 میلیارد تومان تخصیص یافت.

نماینده مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 60 درصد اعلام کرد و افزود: تسریع در ساخت این پروژه از مطالبات به حق مردم منطقه است.

وی در ادامه به بیمارستان 32 تختخوابی املش اشاره کرد و یادآورشد: امسال یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به این بیمارستان اختصاص یافت و در همه دولت امسال به بهره برداری می رسد.