به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک بخت روز دوشنبه طی حضور یکروزه خود در شهرستان کبودراهنگ از پروژه ها و طرح های شهرک صنعتی ویان، روستای خلعت آباد، روستای خان آباد، روستای آق تپه، پایگاه سوم شکاری شهید محمد نوژه، منطقه رفاهی توریستی و تجاری راهنگ، مجموعه ورزشی بانوان، ساختمان حوزه علمیه برادران، مسکن مهر، جاده چهار بانده خلعت آباد به کبودراهنگ، آزمایشگاه تخصصی کشت بافت شرکت گیاه بافت غرب این شهرستان بازدید کرد.

استاندار همدان در بازدید از طرح های شهرک صنعتی ویان در شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد از مهمترین برنامه ها در استان همدان است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده مشکلات واحدهای تعطیل شده رسیدگی و مشکلات قابل حل این واحدها رفع خواهد شد.

مشکلات زیر بنایی شهرک صنعتی ویان حل می شود

وی با اشاره به اینکه مشکلات زیر بنایی شهرک صنعتی ویان از جمله آب و برق به زودی رفع و امکانات مورد نیاز این شهرک صنعتی تامین خواهد شد، اضافه کرد: همچنین استانداری از واحدهای فعال حمایت و در راستای رفع مشکلات واحد های غیر فعال و راکد برنامه ریزی می کند.

نیک بخت با ابراز رضایت از عملکرد کارخانه های تولید پروفیل لوله، کارخانه فولاد آنادانا و شرکت صنایع پویان طب هگمتانه همدان، عنوان داشت: یکی از این واحد ها در حال فعالیت و دو واحد دیگر نیز تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

استاندار همدان در ادامه در بازدید از خوشه صنعتی پوشاک در روستای کردآباد شهرستان کبودراهنگ نیز گفت: باید از این روستاییان که برای جوانان اشتغال ایجاد می کنند حمایت شود.

وی همچنین در مراسم بزرگداشت روز جانباز در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه، ابراز داشت: امام حسین(ع) به منظور حفظ ارزش های دین و جلوگیری از محو شدن اساس دین قیام کرد چرا که در آن زمان ارزش های دینی کمرنگ شده بود و ایشان با قیام خود درس جهاد، آزادگی و از خودگذشتگی به مسلمانان داد.

نیک بخت با بیان اینکه قرن‌ها از قیام امام حسین(ع) می گذرد، اما این امام همچنان آزاده ای است که دین خدا را در همه دوران حفظ کرده است، اذعان داشت: اگر امروز پیرو مکتب دین اسلام هستیم نشان از الگوگیری مسلمانان و شیعیان از آزادمردی و رشادت امام حسین(ع) است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه جانبازان نیز پیرو رشادت ها و ایثارگری حضرت ابوالفضل العباس(ع) هستند، اظهار داشت: ایثارگران از جان، مال و جسم خود در راه اعتقاد به دین اسلام گذاشتند.

ایران به برکت خون شهدا امروزه در نشست های بین المللی حرفی برای گفتن دارد

وی افزود: امروز به برکت دین شهدا که به فرمان امام خمینی(ره) لبیک گفتند کشور همچنان در مذاکرات و نشست های بین المللی سربلند حاضر می شود و حرف برای گفتن دارد.

نیک بخت با بیان اینکه توفیقاتی که ایران در عرصه جهانی کسب کرده نشان از پیروی از مکتب امام حسین(ع) دارد، عنوان داشت: با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری نیز توفیقات بیشتری در آینده کسب می کند.

استاندار اضافه کرد: انقلاب همچنان نیازمند پشتیبانی ملت فهیم ایران است که در این راستا جانبازان الگوی این ملت هستند.

بیمارستان 50 تخت خوابی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه تجهیز می شود

وی در ادامه از پروژه در حال ساخت بیمارستان 50 تخت خوابی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه بازدید کرد و بیان داشت: این بیمارستان به منظور ارائه خدمات به عموم مردم در تابستان امسال به بهره برداری می رسد که برای تجهیز آن نیازمند همکاری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان است.

نیک بخت ابراز داشت: بیمارستان پایگاه نوژه دارای تمامی امکانات تخصصی است و برای عموم مردم شهرستان کبودراهنگ آزاد است و زیربنایی حدود شش هزار مترمربع دارد.

استاندار همچنین در بازدید از پروژه مجموعه ورزشی بانوان ضمن ابراز رضایت از ساخت هشت پروژه مختص بانوان در استان، اذعان داشت: برای تکمیل این پروژه هشت میلیارد ریال اختصاص داده می شود.

سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان نیز در بازدید از شهرک صنعتی ویان در شهرستان کبودراهنگ گفت: کارخانه تولید پروفیل لوله با یک هزار تن ظرفیت تولید در سال دارای 60 پرسنل بوده و خط توسعه آن در تولید لوله هشت اینچ تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید که به دنبال آن زمینه اشتغال برای 30 نفر فراهم می شود.

حمید رضا متین با اشاره به احداث کارخانه فولاد آنادانا که تولید کننده میلگرد آهنی با ظرفیت 500 هزار تن در سال است وهم اکنون در دست اجرا است، اظهار داشت: سرمایه لازم برای این واحد 600 میلیارد ریال برآورد شده که تاکنون 430 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

شرکت صنایع پویان طب هگمتانه تولید کننده ایمپلنت های استخوانی است

وی با اشاره به اینکه شرکت صنایع پویان طب هگمتانه تولید کننده ایمپلنت های استخوانی است و زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم کرده، افزود: تاکنون 70 میلیارد ریال برای این واحد هزینه شده است که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

متین بیان داشت: شهرک صنعتی ویان در شهرستان کبودراهنگ بزرگترین شهرک صنعتی استان همدان و دارای 400 هکتار وسعت است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان نیز در بازدید از خوشه صنعتی پوشاک در روستای کردآباد شهرستان کبودراهنگ گفت: برای ایجاد خوشه صنعتی پوشاک روستای کردآباد امکان سنجی انجام شده است.

بهرام هاشمی با بیان اینکه برای کمک به تولید و سرمایه در گردش این واحدها، قراردادی با صندوق مهر امام رضا(ع) منعقد شده که تسهیلات بر اساس این قرارداد، پرداخت می شود، اضافه کرد: همچنین 175 پرونده این واحدها برای دریافت تسهیلات مراجعه کرده اند که 61 پرونده برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار از ردیف ملی 450 میلیون ریال به کارگاه های پوشاک صنعتی، تسهیلات پرداخت می شود، عنوان داشت: همچنین چهار واحد تولیدی از این خوشه صنعتی در نمایشگاه توانمندی های اربیل عراق شرکت می کنند.

کبودراهنگ دارای 12 هزار بافنده است که از این تعداد شش هزار بافنده فعال هستند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کبودراهنگ نیز در بازدید استاندار همدان از کارگاه های فرش بافی روستای آق تپه کبودراهنگ گفت: این شهرستان دارای 12 هزار بافنده است که از این تعداد شش هزار بافنده فعال هستند.

علی سلطانی با بیان اینکه بیشترین فرش ها در بخش شیرین سو بافته می شود که عمده آنها فرش ابریشم است، عنوان داشت: بعد از شیرین سو نیز بیشترین فرش ها در بخش مرکزی بافته می شوند.

وی ابراز داشت: همچنین دو هزار بافنده برای بیمه معرفی شدند که تاکنون 890 نفر بیمه شدند و 600 نفر از آنان نیز برای دریافت تسهیلات خودکفایی معرفی شدند.

سلطانی با بیان اینکه خوشه صنعتی پوشاک روستای کردآباد شهرستان کبودراهنگ دارای 125 کارگاه است، گفت: این خوشه برای 500 نفر نیز به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

فرمانده پایگاه سوم شکاری شهید نوژه نیز در مراسم کلنگ زنی موزه و نمایشگاه هوایی نیروی هوایی اذعان داشت: با توجه به اینکه پایگاه در مسیر عبور گردشگران به غار علیصدر قرار گرفته است ساخت یک موزه و نمایشگاه دائمی در دستور کار قرارگرفته که فاز نخست این پروژه در هشت هکتار تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

امیر منصور ونک با بیان اینکه برای ساخت این پروژه 300 میلیون تومان از اعتبارات استانی تخصیص داده شده، افزود: در کنار این موزه مجتمع فرهنگی و دریاچه این پایگاه احیا می شود.

ساخت مجموعه ورزشی بانوان کبودرآهنگ 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در بازدید از مجموعه ورزشی بانوان و در خصوص روند ساخت این پروژه، بیان داشت: پروژه مجموعه ورزشی بانوان شهر کبودرآهنگ کار ساخت آن از سال 86 آغاز شده و این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سید عبدی افتخاری اضافه کرد: این پروژه دارای یک سالن ورزشی به مساحت یک هزار و 928 متر مربع، استخر سرپوشیده شنا و شیرجه به مساحت یک هزار و 179 متر مربع، زمین چمن و رختکن ورزشکاران به مساحت یک هزار و 100 متر مربع و اتاق سرایداری به مساحت 100 متر مربع است.

وی عنوان داشت: برای اتمام این پروژه بالغ بر 13 میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا پایان سال این مجموعه به بهره برداری کامل برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان ضمن تقدیر از حمایت های استاندار گفت: امیدواریم با اتمام این پروژه و پروژه های بانوان استان در شهرستان ها شاهد رشد و توسعه ورزش بانوان استان همدان در کشور باشیم.

گفتنی است در این سفر یک روزه که بیش از 13 ساعت به طول انجامید خبرنگاران رسانه های مختلف حضور داشتند و برنامه با برگزاری کمیته برنامه ریزی دنبال شد.