به گزارش خبرنگار مهر، پایتخت معنوی امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده متکدیانی است که از کشورهای همسایه و یا شهرهای دور و نزدیک به پایتخت معنوی می‌آیند تا در 6 ماهه بهار و تابستان بار زندگی خویش را ببندند و در این مسیر گاه از ابزار کف‌بینی، رمالی، در دست گرفتن نسخه پزشک و یا دود کردن اسپند استفاده می‌کنند.

تکدی گری وصله‌ای ناجور بر دامن پایتخت معنوی

تکدی گری وصله‌ای ناجور بر دامن پایتخت معنوی است و این معضل اجتماعی هر سال به شکلی جدید در دومین کلانشهر مذهبی جهان ظهور و بروز می کند طوری که طی سالهای اخیر، کسانی که اسپند دود کرده، شیشه اتومبیل را پاک می‌کنند و یا نسخه پزشک در دست می‌گیرند به جمع متکدیان سبک جدید پیوسته اند.

امسال نیز همچون سالیان گذشته متکدیان با پیدا کردن جایگاهی ثابت و مشخص، کاسه گدایی در دست می‌گیرند و منظره اطراف حرم رضوی و پارک‌ها و فضاهای سبز را زشت و نازیبا می سازند. ماجرای شیوع و گسترش تکدی گری وقتی نگران کننده تر می شود که می بینیم این افراد از طریق به بازی گرفتن احساسات زائران سعی در دریافت وجه نقد دارند و در حقیقت با این کار خود وجهه فرهنگی و معنوی پایتخت معنوی ایران را تخریب می کنند.

روز به روز بر دامنه تکدی گری افزوده می شود

مشهد همواره به عنوان یکی از قطب‌های مذهبی کشور همراه با گرم شدن هوا شاهد حضور گسترده متکدیان بیگانه است و به نظر می‌رسد اقدامات کافی و لازمی از سوی مسئولان امر در این زمینه انجام نشده زیرا اگر کوچکترین کاری برای مقابله با این آسیب اجتماعی انجام می گرفت امروز شاهد کاهش پدیده تکدی گری بودیم نه اینکه روز به روز بر دامنه این مشکل افزوده شود.

عباس محمدزاده کارشناس امور اجتماعی با تاکید بر اینکه تکدی‌گری هر روز وضعیت بدتری پیدا می‌کند به خبرنگار مهر گفت: این پدیده در شهرهای مذهبی گسترده تر است و متکدیان در شهرهای بزرگ اغلب ناشناس هستند و به همین دلیل هیچ اطلاعی از نیاز فرد متکی وجود ندارد و این امر زمینه سوء استفاده فراوانی را فراهم می کند.

محمدزاده تصریح کرد: یکی از دلایل مهم روی آوردن به تکدی گری فارغ از نیازهای مالی، راحت طلبی و گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق است.

وی اظهار کرد: شهرهای زیاتی و بزرگ مقصد مسافران خارجی و باندهای کلاش است و آنچه در این خصوص بیشتر به چشم می خورد سوء استفاده از زنان و کودکان است.

وی با اعلام اینکه امروز قبح تکدی گری در شهرهای مذهبی شکسته شده است، افزود: در حال حاضر فرهنگ کمک رسانی در جامعه ما باید تصحیح شود و در حقیقت این آسیب تنها یک معضل اقتصادی نیست بلکه مشکلی فرهنگی و اجتماعی است.

این کارشناس امور اجتماعی یادآور شد: امروز باید از طریق فرهنگسازی مانع کمک مردم به افراد نشسته در گوشه و کنار خیابان شد و در واقع کمک های آحاد جامعه باید از مراجع رسمی به افراد نیازمند پرداخت شود زیرا صرفا فردی که در شهر گدایی می کند نیازمند نیست.

وضعیت ناپایدار جامعه در بخش فرهنگی و اجتماعی

وی بیان کرد: افزایش این معضل اجتماعی به معنای وضعیت ناپایدار جامعه در بخش فرهنگی و اجتماعی است و در حال حاضر شهرهای بزرگ و مذهبی، مقصد اصلی باندهای کلاش است و برای مقابله با این امر هیچ اقدامی به جز فرهنگسازی نمی توان انجام داد زیرا اگر زائران و مجاوران کمکی به این افراد نکنند بساط گدایی شان در این شهر مذهبی جمع خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تکدی گری هیچ ارتباطی با فقر ندارد، گفت: انسان های باشرافت بسیاری در این شهر وجود دارند که با تمام توان شب و روز زحمت می کشند تا پولی بدست آورند و هرگز دست به گدایی نمی برند بنابراین اغلب افرادی که به گدایی روی می آورند یا راحت طلب بوده و یا اینکه معتاد هستند.

متکدیان در مشهد به صورت باندی فعالیت می‌کنند

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اغلب متکدیان در این شهر به صورت باندی فعالیت می کنند و معمولا به چند دسته و گروه تقسیم می شوند.

امیر مرتضوی تصریح کرد: گروه اول به دلیل نیاز و اعتیاد والدین، به گدایی روی می‌آورند و دسته دوم متکدیانی هستند که با وجود توان جسمی و تمکن مالی؛ نیازمندان واقعی را جمع کرده و با گذاشتن آنان بر سرچهارراه ها و پارکها و اطراف حرم، درآمد مناسبی را از این راه کسب می‌کنند.

وی افزود: گروه سوم نیز از احساسات مردم سوء استفاده کرده و پولی را به جیب می‌زنند که مطابق قانون گروه‌هایی که به دنبال فریبکاری و اخاذی هستند، مجازات شده و تمام اموال آن ها مصادره می شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اعلام اینکه مشهد بعد از تهران دارای بیشترین متکدی است، اظهار کرد: امروز باید برخوردهای محکم و جدی با متکدیان صورت گیرد و در این راستا ماده ۷۱۲ قانون مجازاتهای اسلامی تا سه ماه حبس برای متکدیان پیش بینی کرده است.

مرتضوی بیان کرد: قانون دست دستگاه قضایی را برای برخورد جدی تر با متکدیان بسته است و ضرورت دارد تا با راهکارهای بهتری زمینه مقابله با متکدیان فراهم شود.

ایجاد فرصت های شغلی برابر،افراد تنگدست را گرفتار نمی‌کند

نماینده مردم مشهد و کلات نیز با تاکید بر اینکه 80 درصد متکدیانی که در این شهر گدایی می‌کنند مشهدی و یا حتی ایرانی نیستند، تاکید کرد: امروز بحث تکدی گری به عنوان یک مافیا مطرح است و همه می دانیم که تکدی گری در این شهر به صورت یک دسته یا باند شکل گرفته است اما در کنار این امر، فقیرانی وجود دارند که نیازمند کمک هستند.

هاشم بنی‌هاشمی افزود: افراد فقیر و تنگدست واقعی بسیاری وجود دارند که در تامین حداقل معاش خود ناتوانند و گاه فریب خورده و برای باندهای حرفه ای در این زمینه فعالیت می کنند و شاید اگر حمایت های ویژه ای صورت گرفته و فرصت های شغلی برابری وجود داشته باشد، این افراد هیچ گاه گرفتار این باندها نمی شوند.

تکدی گری از مافیا تا فقر

وی تصریح کرد: امروز ضروری است تا موضوع تکدی گری از مافیا تا فقر مورد بررسی عمیق قرار گیرد زیرا تفاوت زیادی میان فقیران و افراد کلاش وجود دارد و به تبع آن در پایتخت معنوی افراد فقیر فریب باندهای کلاش را می خورند بنابراین فقر است که نیازمندان جامعه را به سمت و سوی گدایی و فعالیت برای این باندها می کشاند.

نماینده مردم مشهد اظهار کرد: افراد زیادی از روستاها برای کسب درآمد به شهرهای پرجمعیت مهاجرت می‌کنند و هنگامی که با مشکل نبود شغل مواجه می‌شوند، تصمیم به تکدی گری می گیرند لذا به نظر می رسد که مافیایی قوی به دنبال ترویج تکدی گری است تا از این راه پول هنگفتی را به چنگ آورده و مقداری ناچیز را در اختیار افراد اجیر شده قرار دهد.

بنی هاشمی بیان کرد: دین اسلام و قانونگذار تکدی گری را امری ناپسند دانسته و مسلمانان را از آن بر حذر داشته اند و در چنین وضعیتی باید با شناسایی سرشاخه ها وباندهای اصلی چهره زشت شهر را از وجود چنین منظره هایی پاک کرد و با ایجاد فرصت های شغلی برابر مانع شیوع و گسترش این آسیب شد.

گاه خیلی زود دیر می‌شود و باید از همین امروز چتر حمایتی مسئولان با ایجاد اشتغال لازم بر سر نیازمندان واقعی جامعه پهن شود زیرا در غیر این صورت وضعیت تکدی گری و گرایش به این سمت روز به روز نگران کننده تر می شود و دیگر قابل کنترل نیست.

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گزارش: مرضیه صاحبی