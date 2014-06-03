به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی شامگاه دوشنبه در جمع تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند باید با همکاری مدیران اجرایی شهرستان زمینه حضور و مشارکت هنرمندان و جوانان را در عرصه های مختلف فرهنگی مهیا کنند.

عبادی گفت: نباید در انجام کارهای فرهنگی نگاه خودبرتری و دایره محدود داشت و باید اهالی فرهنگ و هنر در حوزه های مختلف پای کار آمده و تلاش کنند تا با برنامه‌ریزی دقیق وضعیت فرهنگی را بهبود ببخشیم.

وی افزود: نقش کانون های مساجد با توجه به اینکه جمعیتی را برای تبلیغ و ترویج دینی در خود جای داده اند، قابل توجه است و از این ظرفیت باید برای توسعه امور فرهنگی و شناسایی تهدیدهای دشمن به ویژه در عرصه فرهنگی استفاده کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه احساس می شود افراد هنرمندی که در این جلسه حضور دارند نمی توانند همه ظرفیت و فعالان فرهنگی شهرستان نهاوند باشد افزود: خوشبختانه در كنار وجود ظرفيت هاي مناسب مردم نهاوند، علاقمندي خوبي نسبت به حضور در برنامه هاي فرهنگي و هنری دیده می شود به همين دليل بايد به اين مهم به صورت ويژه توجه شود.

فاضل عبادی با اشاره به نامگذاری سال 92 با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: برنامه‌های امسال باید بر اساس محورهای مشخص و در راستای تحقق شعار سال تدوین شود.

عبادی بیان داشت: برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی امور، مشارکت در اجرای برنامه‌ها، قانون‌مداری و قانون‌محوری، تعامل با سایر دستگاه‌ها، انتقادپذیری و توزیع عادلانه منابع از جمله محورهای کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در سال جاری است.

وی گفت: عدالت فرهنگی، گفتمان دولت تدبیر و امید است که بر این اساس، سعی شده اعتبارات، منابع و امکانات فرهنگی را به طور عادلانه بین شهرستانهای استان همدان توزیع کنیم.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار داشت: تمرکززدایی از مرکز استان از سیاست های کاری است و جشنواره ها، همایش ها و سایر مناسبت ها باید به صورت عادلانه در سطح استان و شهرستان ها توزیع و برگزار شود.

فاضل عبادی فرهنگ سازي براي توسعه اقتصادي با همكاري اصحاب رسانه را از برنامه‌هاي اداره كل و در عين حال رسالت اصلي مطبوعات دانست و گفت: رسانه‌ها بايد در اين راستا مشكلات را بررسي و حوزه فرهنگ را تقويت كنند.

عبادی با اشاره به اینکه نقدسازنده از دیگر مواردی است که در راستای پیشبرد اهداف یک مجموعه تأثیرگذار است،افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با خبرنگاران و اصحاب رسانه نسبت به سایر دستگاه های دولتی دیگر تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد و از نظرات و مشارکت آنها در اجرا و برگزاری کارهای فرهنگی استفاده کند.