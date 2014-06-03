به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان پرواز شماره 853 شرکت هواپیمایی آسمان به همراه کادر پروازی خود طی مراسمی شامگاه دوشنبه در تالار اجتماعات علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

در این مراسم که همزمان با برپایی جشن زمزمه محبت و تجلیل از تعداد 400 زوج جوان برگزار شد از محمد تحویلیان کاپیتان هواپیمای فوکر 100 و سایر همکارانش در این پرواز با حضور استاندار، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان محلی با اهدای لوح یادبود و هزینه سفر زیارتی کربلا تقدیر شد.

استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم با بیان اینکه اقدام شجاعانه و درایت این خلبان جشن ایرانیان را در شب ولادت با سعادت امام جواد(ع) مضاعف ساخت بیان داشت: خوشبختانه تلاش این کادر پروازی اجازه نداد تا غم و اندوه بر چهره خانواده های چشم انتظار بنشیند و موجی از خوشحالی و شعف را در میان ملت ایران جاری ساخت.

علی اوسط هاشمی نجات جان زائران بارگاه ثامن الحجج(ع) را کاری ارزشمند و ستودنی دانست و افزود: این موفقیت در نجات جان مسافران به‌عنوان روزی ماندگار در تقویم خاطرات مردم استان و همچنین ملت ایران رقم خورد.

وی با تشکر از نقش و تلاش مسئولانه کادر این پرواز گفت: نجات جان مسافران این پرواز و همچنین پایان خوش بخشیدن به ساعت‌ها دلهره و چشمان در انتظار خانواده ها افتخاری فراموش نشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از خانواده‌های حاضر در این پرواز و مسئولان استانی برگزار شد از محمد تحویلیان کاپیتان این پرواز، کمک خلبان و سایر کادر پروازی با اهدای هزینه سفر به کربلای معلی تقدیر شد.