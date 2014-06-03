به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ جعفر کردلو با اشاره به نقش فقر رسانه‌ای در آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: افزایش استفاده از فضای مجازی نیاز به مراقبت دارد.



وی از کشف 80 درصد جرائم سایبری در سطح استان زنجان توسط پلیس فتا خبر داد و اظهار داشت: گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی نیاز به دقت، سواد و اطلاعات این حوزه دارد.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به آسیب‌های استفاده از شبکه‌های مجازی بدون کنترل به بنیاد خانواده‌ها تصریح کرد: عدم مراقبت از این حوزه عوارضی همچون فاصله گرفتن جوانان از خانواده و زندگی حقیقی و تضعیف هویت ملی و مذهبی کاربران را در پی خواهد داشت.



سرهنگ کردلو بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استفاده از شبکه‌های موسوم به مجازی تاکید کرد و ادامه داد: در صوت عدم رعایت نکات ایمنی کاربران به بردگان اطلاعاتی شبکه‌های مجازی تبدیل می‌شوند.



وی با اشاره به آسیب‌های مخرب حضور در شبکه‌های مجازی اجتماعی گفت: تکنولوِژی‌های وارداتی به کشور متناسب با فرهنگ و تمدن ما نبوده و متقاضیان استفاده از این امکانات باید سواد بهره‌گیری از این ابزار را داشته باشند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان به حساسیت خانواده‌ها در مورد حضور فرزندان خود در خارج از محیط خانه و خانواده اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که حضور در فضای مجازی بسیار مخرب‌تر و خطرناک‌تر از خروج فیزیکی فرزندان از خانه است.



سرهنگ کردلو با بیان اینکه والدین نسبت به حضور فرزندان خود در فضاهای مجازی حساسیت لازم را ندارند، تاکید کرد: کنترل امور در عالم فضای مجازی نیاز به سواد این رسانه دارد که متاسفانه اغلب خانواده‌ها از آن بی‌بهره هستند.



وی با اشاره به ترویج سبک زندگی غربی توسط رسانه‌های مجازی تصریح کرد: عمل کردن گیرنده این آموزش‌ها به سبک‌های زندگی غربی زندگی اجتماعی خود را در جامعه ایران تخریب می‌کند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در حوزه امور مجازی را مربوط به اقتصاد و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ها دانست و گفت: افزایش سواد رسانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از این رسانه‌ها از راهکارهای پیشگیری از مشکلات این حوزه است.

باند خانوادگی مواد مخدر درزنجان منهدم شد



جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از سو‌ءاستفاده متهمی از خانواده خود برای قاچاق مواد مخدر خبر دادو گفت: در همین راستا باند خانوادگی مواد مخدر در استان زنجان متلاشی شد



سرهنگ مراد جعفری با اشاره به متلاشی شدن دو باند خانوادگی مواد مخدر و کشف 15 کیلو تریاک، اظهار داشت: پدیده شوم مواد مخدر ویروس واگیرداری است که ابتدا اعضای خانواده را گرفتار می‌کند.



وی گفت: در راستای مقابله با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های زنجان و ابهر در پی چندین روز کار اطلاعاتی، دو باند تهیه و قاچاق مواد مخدر سنتی را شناسایی و فعالیت اعضای آن را به شکل نامحسوس تحت نظر قرار دادند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در جریان تحقیقات و اطمینان از فعالیت نامبردگان در امر تهیه و قاچاق مواد مخدر، عضو اصلی یکی از این باندها به نام «ع-ب» در شهرستان ابهر تحت نظر مأموران قرار گرفت.



سرهنگ جعفری گفت: متهم حین انتقال و تبادل مواد مخدر با یک دستگاه پژو 405 غافلگیر و دستگیر شد.



وی با اعلام اینکه دو عضو دیگر این باند به نام‌های «ع-ک» و «ن-ک» حین تبادل مواد مخدر دستگیر شدند گفت: از اعضای این باند 11 کیلو و 127 گرم تریاک کشف شد.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: یک باند خانوادگی دیگر مواد مخدر در شهرستان زنجان شناسایی شد که متهم اصلی این باند با سوء‌استفاده از اعضای خانواده خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کرد.



سرهنگ جعفری با اشاره به متلاشی شدن این دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان اعلام کرد: از همسر متهم اصلی این باند مقدار سه کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در کمربند جاسازی شده بود، کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: همچنین 500 گرم تریاک از یک خودرو فروش مواد مخدر در شهرستان زنجان کشف شد.

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدامات پلیس تنها به برخورد با سوداگران مرگ خلاصه نشده، بلکه بحث پیشگیری از اعتیاد از طریق آگاه‌سازی و تنویر افکار عمومی نیز به طور جد در دستور کار قرار دارد.