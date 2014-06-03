به گزارش خبرگار مهر؛ محمد تحویلیان که به منظور شرکت در مراسم تقدیر و تجلیل از کادر پروازی فوکر 100 به زاهدان سفر کرده بود شامگاه دوشنبه در همایش زمزمه محبت که با حضور جمع کثیری از مردم زاهدان در تالار اجتماعات علامه حلی دانشگاه ازاد برگزار شد اظهار داشت: توکل بر خدا و ذکر ائمه در این فرود اضطراری به من کمک کرد تا از تجربه ام به منظور خدمتگذاری به مسافران بهره گرفته و امروز باری دیگر شادی را بر لبان مردم خونگرم سیستان و بلوچستان نظاره گر باشم.

وی در جمع مردم زاهدان ابراز داشت: توکل بر خداوند متعال و آموزش‌هایی که توسط شرکت فرا گرفته بودم تنها داشته من برای نشاندن این هواپیما و نجات جان مسافران بود.

وی گفت: هنگامی که متوجه شدم چرخ‌های هواپیما با مشکل مواجه شده و قادر به بازگشایی نیست صبر پیشه کردم تا بتوانم فضای کابین را در هواپیما آرام کنم و از اضطراب مسافران بکاهم.

وی در تشریح جزئیات این حادثه دلهره آور بیان داشت: در آن لحظه با مرکز کنترل هوایی آسمان تهران ارتباط گرفتم تا تمامی تمهیدات لازم را برای فرودی به دور از خطر فراهم سازم که به یاری خداوند و توسل بر ائمه اطهار با وجود اینکه نقص فنی رفع نشد اما لطف امام رضا(ع) شامل حال همه مسافران شد و با سلامتی چرخ های هواپیما با زمین انس گرفت.

خلبان پرواز فوکر 100 مشهد ـ زاهدان عنوان کرد: در این فرود هر اتفاق ناگواری امکان داشت که رخ بدهد اما مناجات و ذکر مسافران حرم رضوی سبب شد تا این پرواز با کمترین خسارت به زمین بنشیند.

وی با قدردانی از محبت های مردم سیستان و بلوچستان به منظور ارج نهادن به خدمتگذاری و انجام وظیفه خود ابراز داشت: مردم این استان دلی به وسعت دریای جنوب دارند و محبت انها همچون خورشید کویر دلگرم کننده و گرما بخش است.

وی با بیان اینکه مردم این دیار مستحق دریافت بهترین پاداش ها هستند افزود: لطف و محبت بیکران مردم این خطه از سرزمین ایران اسلامی ستودنی و قابل تامل است.