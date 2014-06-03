به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری شامگاه دوشنبه درهمایش "زمزمه محبت" در تالار اجتماعات علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در جمع زوج های جوان اظهار داشت: در طی سه سال گذشته برنامه ریزی منسجمی به منظور ارایه راهکار های لازم در راستای تسهیل در امر ازدواج و فرهنگ سازی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته و برنامه مدونی بدین منظور تهیه شده است.

وی ابراز داشت: در این راستا پس از بررسی و نشست های متعدد در کمیسیون‌های اجتماعی طرحی با بیش از 50 ماده در راستای تسهیل در امر ازدواج گردآوری شد که به دلیل نیاز به تامین منابع مالی به مرحله اجرایی نرسیده است.

شهریاری بیان داشت: از آنجا که اجرای این طرح بیش از 10 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد لذا هنوز راهکاری به منظور تامین این هزینه در راستای عملیاتی‌سازی طرح دیده نشده است.

وی گفت: متاسفانه سن ازدواج در حال حاضر در جامعه به بیش از 25 سال رسیده است که نیاز به بازنگری و تدوین راهکارهای جدید به منظور کاهش دارد.

شهریاری عوامل مختلف از جمله تحصیلات عالی، مشکل اشتغال، مسکن، سربازی و افزایش هزینه‌های ازدواج را از جمله موانع و دلایل تاثیرگذار در روند صعودی سن ازدواج عنوان کرد و افزود: توجه به رفع این مشکلات به طور حتم بر کاهش سن ازدواج در جامعه کمک خواهد کرد.

وی با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی و نامگذاری امسال توسط ایشان به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد بیان داشت: به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و همچنین توجه به منویات مقام معظم رهبری باید تمامی اقشار جامعه از جمله روحانیان، دانشگاهیان، اساتید، علما و فرهنگیان وارد میدان شوند و در این راه از نقش تشکل های مردم نهاد نیز غافل نشد.