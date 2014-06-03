به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد خجسته حضرت ابوالفضل العباس(ع) دوشنبه شب مراسم جشنی در مجموعه تاریخی سرای سعداسلطنه قزوین برگزار شد.

در این مراسم که نادر نصیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از جانبازان و خانواده های آنها حضور داشتند از 58 جانباز قطع نخاعی استان تجلیل شد.

نادر نصیری در این مراسم اظهارداشت: اگر امروز کشور ایران و نظام اسلامی می تواند از بحرانهای بین المللی سربلند خارج شود و همواره پیروز این عرصه های مهم باشد به علت مجاهدتها و تلاشهای رزمندگان و جانبازان است که جان خود را برای حفظ میهن و اسلام به خطر انداختند و فدا کردند.

وی افزود: امروز جامعه ما از امنیت بالایی بهره مند است که محصول جانفشانی کسانی است که با ایمانی راسخ و لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب به صحنه نبرد آمدند و با شجاعتی وصف ناپذیر به جنگ با دشمنی برخواستند که از حمایت اکثر کشورها برخوردار بود اما در برابر عظمت و اقتدار و ایمان ملت شکست خورد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یادآورشد: مراسم امروز بهانه است برای تقدیر و تشکری اندک از این رشادتها تا به جانبازان بگوییم که ما به معرفت نسبت به راه و آرمان های امام (ره) و انقلاب دست یافته ایم و پیرو راه رزمندگان خواهیم بود.

حسین صلح‌جو، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین نیز در این مراسم گفت: جنگ هشت ساله نشان دهنده جان فشانی خالصانه و صبورانه رزمندگان برای انقلاب و نظام اسلامی است و بعد از اتمام جنگ جانبازان دردهای بسیاری را تحمل میکنند اما همان صبرانقلابی آنها عامل ایستادگی در برابر مشکلات ناشی از رنج جراحات است.

صلح جو تصریح کرد: خانواده معظم جانبازان نیز الگوی صبر و پایداری هستند چرا که با فداکاری و خدمات خالصانه خود بستر مقاومت صبورانه جانبازان را فرهم کرده اند و در این اجر الهی سهیم هستند.

در پایان این مراسم ضمن مولودی خوانی از 20 جانباز قطع نخاعی و38 جانباز سازمان شهرداری قزوین تقدیر شد.

استان قزوین شش هزار جانباز، سه هزار شهید و 607 آزاده دارد.