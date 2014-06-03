به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی با اشاره به اینکه طیف گسترده ای از زوجهای کشور با مشکل ناباروری دست به گریبانند تاکید کرد: در حال حاضر از هر 10 زوج ایرانی دو زوج مشکل ناباروری دارند. این مشکل می تواند در آینده زمینه ساز مشکلات اجتماعی مانند افزایش سن جمعیت، کاهش جمعیت جوان و کارآمد جامعه و وقوع طلاق های خواسته یا ناخواسته شود.

رئیس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران با اشاره به تغییر سیاست تنظیم خانواده در کشور، خواستار توجه ویژه به مشکلات عدیده زوجهای نابارور شد.

آخوندی باورهای غلط درباره باروری و ناباروری را تهدیدی برای سلامت جامعه بر شمرد و افزود: اگر زوجها هنگام مواجهه با مشکل ناباروری، درباره مراکز درمانی فوق تخصصی ناباروري و روشهاي نوين تشخیص و درمان، آگاهي كافي و مناسب نداشته باشند، به متخصصان مختلف و پراکنده مراجعه می‌کنند.

رئیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا تصریح کرد: با مراجعه به مراكز غیر تخصصی، زوجهای نابارور در معرض تشيخص هاي نادرست و درمانهاي دارويي و جراحيهاي غير ضروري قرار مي گيرند و این عوامل، هزینه‌هايی گزاف را، به لحاظ مالی و روانی برای زوج و جامعه به همراه خواهند داشت.

وی ناباروري را يك بحران رواني در خانواده خواند که استرس زيادي بر زوجهاي نابارور وارد نموده و به طرق گوناگون سلامت رواني آنها را تهديد مي نمايد.

رئیس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی صحیح درباره باروری و ناباروری در جامعه گفت: در این راستا مرکز فوق تخصصی ابن سینا جهاد دانشگاهی با همکاری صدا و سیما برنامه ای تلویزیونی تحت عنوان پایان ناباروری و با محوریت آگاهی بخشی به خانواده ها درباره باروری و ناباروری، برچسب برداری از مشکل ناباروری در جامعه و معرفی روشهای درمان و پیشرفت های کشور در این باره در دست تهیه دارد.