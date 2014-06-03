به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهنمندپور شامگاه دوشنبه در پایان سفر به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با نگاه به فعالیتهای انجام شده در حوزه زنان و خانواده در سطح کشور امیدواریم می شویم، افزود: ولی با نگاه به راه باقی مانده احساس مسئولیت می کنیم که باید برای رسیدن به نقطه مطلوب برنامه ریزی کنیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم نگاه جامع و فراگیر به نقش زنان و ضرورت ایجاد توازن در نقشهای اجتماعی و خانواده زنان، اظهار داشت: زنان در کنار حضور موفق در جامعه باید ایفای نقش موجه در کانون خانواده داشته باشند ولی وقتی از نقش کلیدی زنان در خانواده یاد می کنیم ما را از ایفای نقش مردان در ساماندهی مسائل خانواده غافل نکند.

مشاور امور بانوان وزیر کشور با بیان اینکه گاهی وقتها تصور می شود مردان فقط مسئول تامین معاش خانواده است، ادامه داد: مظهر همگرایی و احساس مسئولیت در هم تنیده زن و مرد در خانواده باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

فرهمندپور در ادامه با اشاره به اینکه امروز دوره ای نیست که برای هر موضوع تنها انتظار داشته باشیم متولی ذیربط اقدامات لازم را انجام دهد، عنوان کرد: بلکه برای حل مشکلات بویژه مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات خانواده ها نیازمند همکاری و تعامل تنگاتنگ بین دستگاههای اجرایی مسئول هستیم.

وی در خصوص جلب همکاری نهادهای غیر دولتی برای اجرای برنامه های تحکیم بنیان خانواده و رفع مشکلات موجود، اعلام کرد: اصلی ترین بخش غیر دولتی نهاد خانواده بوده ولی یکی از دغدغه های امسال وزارت کشور ایجاد تعامل مثمر و مثبت با تشکلهای مردم نهاد بوده که همکاری نخبگان و گروههای اجتماعی در این زمینه نیز ضروری است.

مشاور امور بانوان وزیر کشور خواستار بهره گیری از فرصتهای موجود در جامعه برای رفع مشکلات حوزه بانوان و خانواده شد و ادامه داد: اصلی ترین فرصت در جامعه ما زیرساختهای مذهبی بوده که بهترین عنصر برای ایجاد جریانهای اجتماعی و فرهنگی است.

فرهمندپور با اعلام اینکه با همگرایی عمومی و فرهنگی می توان چالشها را مدیریت کرد اگر از فرصتها بخوبی استفاده کنیم، افزود: اگر کار جدی انجام ندهیم و فرافکنی کنیم موفقیت لازم و مد نظر مردم و مسئولان را بدست نخواهیم آورد.

وی در خصوص شناسایی زنان نخبه کشو با اشاره به اینکه در این راستا اقدام در خور و شایته ای انجام نشده است، گفت: ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی زنان نخبه کشور نیازمند انجام مطالعات اولیه و فراهم کردن زیرساختها و بومی سازی شاخصها است که باید انجام شود.

مشاور بانوان وزیر کشور با بیان اینکه شایسته نخبگان این نیست که انتظار حمایت از دولت داشته باشند، عنوان کرد: بلکه دولت باید بر اساس جایگاه نخبگان زمینه را برای انجام تکالیف اخلاقی، ملی و دینی نخبگان در جامعه را فراهم کنند تا آنمها نیز بتوانند بر اساس اطلاعات و توانمندیهای خود خدمات لازم را به جامعه ارائه کنند.