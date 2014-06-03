به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر دوشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: مسئله جوان امروز در کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا این قشر سرمایه کشور به شمار می روند و باید سعی شود در تقویت ارتباط آنها با نظام و انس آنها با انقلاب تلاش شود.

وی بیان داشت: دشمن سعی دارد از طرق فرهنگی افکار جامعه را تحت تاثیر قرار دارد و آماج حملات آنها متوجه جوانان است و تمام توان خود را به کار گرفته اند تا جوانان را نسبت به نظام و مسئولان بی‌اعتماد کنند و در این زمینه سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری را انجام داده اند.

دشمنان به دنبال بی اعتماد کردن جوانان به نظام هستند

حجت الاسلام عرب پور تصریح کرد: جوانان ما غیور، مومن و پرشور بوده و دارای پایه های اعتقادی قوی هستند، اما تبلیغات سوء استکبار جهانی برخی از جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد که در اینجا نقش مسئولان فرهنگی برای جلوگیری از تاثیر توطئه های دشمنان بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال بی اعتماد کردن جوانان به نظام هستند، یادآور شد: دشمن با وجود تلاش‌ها و سرمایه گذاری های بسیار در این زمینه نتوانسته است موفق باشد و اهداف خود دست پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به هفته جوان ادامه داد: این ایام فرصتی مغتنم است و باید برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته جوان به گونه‌ای باشد که ارتباط جوانان با نظام تقویت شود.

لزوم نوآوری در برنامه های هفته جوان

حجت الاسلام عرب پور بر لزوم پرهیز از انجام برنامه‌های تکراری در هفته جوان تاکید کرد و افزود: باید در برنامه‌های نوآوری داشته و به گونه‌ای باشند که جوانان در برنامه ها حضوری تعیین کننده داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه‌های هفته جوان باید به گونه‌ای باشد که جوانان به جای اینکه شنونده باشند بتوانند حرف‌ها و شبهات خود را مطرح کرده و از مسئولان پاسخ دریافت کننند.

امام جمعه کرمان گفت: باید نشست های ویژه جوانان برگزار شده و در این جلسات کارشناسان امور جوانان و مسئولان حضور داشته بانشد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: همانطور که مشاهده کرده ایم رهبر انقلاب همواره به دغدغه ها و حرف های جوانان بزرگوارانه گوش فرا می دهند و گاه شاید رفتاری نیز از سوی جوانان رخ دهد اما ایشان می دانند که این رفتارها تنها به منظور بیان دغدغه هایشان است و از روی عناد نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان این امر را نشان دهنده اهمیت توجه به قشر جوان دانست و یادآور شد: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد، برگزاری نشست‌های ابتکاری است که در آن جوانان بتوانند در خصوص مسائلی مانند اصل نظام، رهبری و دین سوالات و شبهات خود را مطرح کرده و از سوی کارشناسان پاسخ دریافت کنند.