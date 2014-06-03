به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح جلودار شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع معارفه دبیر شورای سیاستگذاری واحد سما مازندران، مهمترین تحول در مدیریت جدید در حوزه سما را تشکیل شورای سیاست گذاری سازمان سما برشمرد و بیان داشت: این شورا بر اساس قوانین و بخش نامه های تدوین شده از آذرماه سال گذشته تشکیل و مورد تصویب شورای عالی قرار گرفت.



این مسئول بیان داشت: شورا سیاست گذاری مازندران دارای هفت عضو شامل پنج عضو حقیقی و دو عضو حقوقی است.



فلاح جلودار گفت: واحد ساری با کسب 9 امتیاز بعنوان بزرگترین واحد سما مازندران معرفی شد و معاون واحد سما ساری میرنیا به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری انتخاب شد.



وی با اشاره به اینکه مهم ترین هدف واحد سما توسعه و ارتقا تمام واحدهاست تصریح کرد: تعداد دانش آموزان واحدهای سما مازندران ، سه هزار و 500 نفربوده که در سال آینده افزایش خواهد یافت.



رئیس شورای سیاستگذاری سما مازندران اظهارداشت: استفاده از ظرفیت وپتانسیل عالی دانشگاه آزاد وسما در دستور کار دولت قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: تقویت واحدهای فعلی در سال نخست از مهم ترین برنامه های واحدهای سما است.



فلاح جلودار از برگزاری جلسات مدون تر از مهرماه سال جاری خبر داد و اذعان داشت: استقرار واحدهای سما در شهرهایی که دانشگاه آزاد وجود دارد اما واحد سما ندارند در سال جاری در دستور کار قرار دارد.



به گزارش مهر از بابل ، در این مراسم سید احمد میریان به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری واحد سما مازندران انتخاب شد واز خدمات خلیلی تقدیر شد.