به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی مرادی شامگاه دوشنبه همزمان با سالروز ولادت حضرت اباالفضل العباس (ع) و روز جانباز در مراسم تجلیل از ایثارگران و جانبازان شاغل و بهره برداران منابع طبیعی استان سمنان که در محل سالن همایش های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برگزار شد، اظهار داشت: لازم است در کنار هم و همانند دوران دفاع مقدس با جانبازی و از خود گذشتگی فعالیت کنیم تا بتوانیم شاهد موفقیت‌های چشمگیری درحوزه اقتصادی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حضرت ابوالفضل(ع) با عشق و علاقه نسبت به امام زمانش در این راه قدم گذاشت و به جانبازی در راه امام زمانش پرداخت.

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: جانبازان شهدای زنده‌اند، در جبهه‌ها جان خویش را برای رضای خدا و حفظ دین اسلام در دست گرفتند و آماده فدا کردن بودند و برای خواست خدا قیام کردند و به درجه جانبازی رسیدند و به وظیفه عمل کردند و اگر در ادامه مسیر همچنان آماده باشند مرتبه ارزشمند شهادت برایشان باقی می‌ماند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه مبارک شعبان روز جانباز را فرصتی مناسب برای تجلیل از رشادتها و از خودگذشتگی های ملت ایران برای دفاع از دین و خاک و ناموس کشور دانست و اظهار داشت: این افراد با الگو قرار دادن ایثار، وفاداری و جانبازی‌های حضرت عباس (ع) در راه سعادت دنیا و آخرت گام برداشتند.

سید حسن میرعماد جانبازان را نماد ایثار و از خودگذشتگی دانست و ادامه داد: زندگی با افتخار امروز ما و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش و ایثارگری‌ها و فداکاری‌های این عزیزان است.

وی پیام اصلی قیام 15 خرداد را در این امر خلاصه کرد که تنها راه رهایی ملت از چنگال استعمار مذهب است و با هر راهی غیر از مذهب اگر بخواهیم به مبارزه استعمار برویم سر فرود آوردن در برابر آن است.

میرعماد بیان داشت: هر ساله مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبری عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: هنر بزرگ و بی‌بدیل امام خمینی(ره) این بود که اسلام را جان دوباره بخشید و نقطه امید همه مسلمانان مظلوم و ستم‌دیده جهان شد.

میرعماد با پرداختن به ابعاد شخصیتی امام(ره) بیان داشت: امام خمینی(ره) ملت‌های مسلمان را بیدار کرد تا در مقابل قدرت‌های جهانی و نظام‌های طاغوتی حتی استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا به مبارزه بپردازند.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان نیز در این مراسم اضافه کرد: نسل جوان و نوجوان کشورمان باید بدانند که این امنیت رفاه و آزادی ایران اسلامی با پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های متفاوت با تحمل چه سختی‌ها، جانفشانی‌ها و رشادت‌هایی حاصل شد.

رستگار با تأکید بر اینکه جانبازان، یادگاران دفاع مقدس هستند؛ تصریح کرد: جانبازان، شهدای زنده کشور هستند و هر روز شهادت را تجربه می‌کنند.

وی بیان داشت: جانبازان اسوه ایثارگری، صبر و مقاومت در طول هشت سال دفاع مقدس بوده و از مقامات معنوی شهدا در پیشگاه احدیت برخوردار هستند.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان تصریح کرد: حرف امام خمینی(ره)، حرف حساب، منطقی، روشن و دارای برنامه بود و برای همین بود که خیلی زود محبوب قلوب عالم شد.

22جانباز هشت سال دفاع مقدس در این مراسم تجلیل شدند.

90 درصد پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ایثارگر، جانباز و خانواده شهدا هستند.