محمود عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس پرداختن به زندگی پر برکت حضرت امام (ره) در قالب فیلم و سریال و هنرهای نمایشی را وظیفه خود می‌داند و این مهم را در الویت کاری خود قرار داده است. در همین راستا ترتیبی اتخاذ شده تا از ایده‌های نمایشی و فیلم و سریال که به زندگی سیاسی، جهادی و استکبار ستیزی حضرت امام (ره) اختصاص داده شده‌اند حمایت‌های لازم صورت پذیرد.

وی افزود: تولید فیلم و سریال براساس زندگی رهبران سیاسی و مذهبی دنیا کاری است که تقریباً در همه کشورهای صاحب صنعت سینما انجام می‌شود و این فیلم‌ها اغلب هم با استقبال بسیار خوب مردم مواجه می‌شوند چون مردم دوست دارند درباره زندگی رهبران سیاسی‌شان اطلاعات داشته باشند و اساساً زندگی افراد مشهور و محبوب برای مردم جذاب است.

وی با تأکید بر نقش بسیار مهم و کلیدی حضرت امام (ره) در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: اگر حضرت امام (ره) نبود انقلاب مفهومی نداشت همچنان که امروز اگر کلیت و مرام و خط امام را از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند. امام خمینی (ره) به تعبیر مقام معظم رهبری روح خدا بود در کالبد زمان و روح خدا جاودانه است. در تاریخ سیاسی دنیا زندگی و عملکرد رهبران سیاسی بسیار زیادی ثبت شده است اما جایگاه حضرت امام (ره) در بین همه رهبران سیاسی بسیار ویژه و ممتاز است.

رئیس سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس با اشاره به موفقیت‌های بی‌شمار سینمای ایران در سال‌های پس از انقلاب اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) شناخت بسیار خوب و دقیقی از سینما داشته و این هنر را یکی از بهترین ابزارهای موجود برای انتقال مفاهیم ارزشمند می‌دانستند. اهمیت هنر و به ویژه سینما برای ایشان به قدری زیاد بود که در بدو ورود به ایران بخش‌هایی از اولین سخنرانی خود را به این امر اختصاص داده و حمایت خود را از سینمای پاک و ارزشی اعلام کردند.

عاطفی در پایان با تاکید بر اهمیت پرداختن به زندگی سیاسی جهادی و استکبارستیزی حضرت امام (ره) در قالب فیلم و سریال و هنرهای نمایشی بیان کرد: لازم است تا وجوه مختلف شخصیت امام راحل در قالب فیلم ها و سریال‌های فاخر به تصویر کشیده شود. جا دارد که همه هنرمندان و نویسندگان سینما و تلویزیون ایران وظیفه و رسالت خود را در این مورد به انجام برسانند.

