فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اجرای این طرح یکی از مفاد تحول نظام سلامت است که همزمان با سراسر کشور در استان نیز اجرا می شود.

وی افزود: در حقوق دهی شهرستان های استان بر اساس شاخص های تعیین شده از نظر محرومیت رتبه بندی شده و با افزایش درجه محرومیت حقوق پزشک نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته پورفرضی با توجه به ارزیابی شهرستان های استان سه شهرستان کوثر، بیله سوار و گرمی در گروه الف محرومیت قرار دارند.

دبیر کارگروه سلامت استان اضافه کرد: اجرای این برنامه با هدف جلب رضایت پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تامین نیروی انسانی درمانی در مناطق محروم یکی از دغدغه های حوزه درمان است، اضافه کرد: پیش بینی می شود اجرای این طرح نظر پزشکان را برای ماندن در مناطق محروم جلب کند.

پورفرضی افزود: با اجرای این طرح پزشک موظف می شود حداقل 23 روز در ماه در محل خدمت خود مقیم شود.