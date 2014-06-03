به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز دوشنبه 12 خرداد در مراسم تقدیر از نهادها و سازمان‌های همکار در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که بدون حضور خبرنگاران در تالار رودکی در تهران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: حجم فعالیت‌های برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور بسیار گسترده و عظیم است و می‌توان از آن به عنوان باشگاه فرهنگی یاد کرد.

وی گفت: این نمایشگاه در طول 10 روز برگزاری خود میزبان هزاران نفر از بازدیدکنندگان و علاقه مندان به علم و دانایی است که علاوه بر آشنایی با آثار و کتاب‌های جدید فرصتی برای حضور در میزگردهای مختلف علمی می‌یابند.

جنتی ادامه داد: این دوره از نمایشگاه در حوزه دیجیتال فعالیت‌های مناسب و خوبی را داشت و در دیگر عرصه‌ها از جمله حوزه ترجمه فعالیت‌های قابل ستایشی از خود بر جا گذاشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در سالن ترجمه این دوره از نمایشگاه کتاب بیش از 8 هزار عنوان کتاب ترجمه شده به سایر زبان‌های زنده دنیا وجود داشت و این اتفاق یکی از راه‌های اساسی برای صدور فرهنگ انقلاب در عرصه‌های جهانی است.

وی با اشاره به سلامت محیط نمایشگاه از لحاظ فرهنگی در این دوره از برگزاری نمایشگاه گفت: با توجه به تدابیری که اندیشیده شده بود محیط نمایشگاه کتاب از لحاظ نوع پوشش و حجاب بازدیدکنندگان مناسب بود و بسیاری از کسانی که دغدغه این موضوع را داشتند بر سلامتی محیط آن اذعان داشتند.

جنتی با اشاره به اینکه کار فرهنگی بهتر از سایر روشها عمل می‌کند؛، افزود: بهتر است برخی روش‌های سنتی در برخوردها را کنار گذاریم و شیوه ای جدیدی با روش‌های فرهنگی را در پیش بگیریم.

وی گفت: باید بر غنای بیشتر این نمایشگاه بیفزاییم و و در واگذاری سهم بیشتری از تصدی گری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این رخداد بزرگ فرهنگی به بخش خصوصی از جمله ناشران و تمامی کسانی که علاقه مند در برگزاری این رویداد هستند؛ بکوشیم.

در پایان این مراسم جمعی از دست اندرکاران برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از جمله سازمان‌ها و نهادهای همکار در این رخداد بزرگ فرهنگی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد.

در این مراسم سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد،‌ علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارشاد اسلامی، بابک دربیکی مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی سلطانی مشاور وزیر ارشاد در امور جوانان و جمعی از مدیران و دست اندرکاران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور داشتند.