حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، بهره گیری از فناوری آبزی پروری ، ارتقای دانش فنی و مهارت حرفه ای بهره برداران را از عوامل موثر در بهبود مدیریت تولید و کاهش هزینه برشمرد و با بیان اینکه مازندران از جمله مناطق مستعد آبزی پروری است افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار و 850 واحد مزرعه پرورش آبزیان با مساحتی بیش از 15هزار هکتارشامل مزارع پرورش ماهیان گرمآبی، سردآبی،خاویاری در مازندران مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: دستگاه هواده ( اسپلش) با جابجایی و فواره کردن آب موجب جذب مولکول های هوا می شود و با خارج کردن حجم زیادی از گازهای مضر از عمق استخرها میزان کیفیت و کمیت تولید ، رشد ، تغذیه ، تراکم و تکثیر ماهیان را افزایش می دهد و در فعالیت با بیماریهای تهدید کننده ماهیان مقابله می کند.

این مسئول یاد آور شد: پارسال حدود یکصد میلیون قطعه بچه ماهی سردآبی و گرمآبی توسط واحدهای بخش خصوصی در استان تولید وعلاوه بر تامین واحدهای آبزی پرورمازندران به سایر استانها صادر شد.

مدیر کل شیلات مازندران با اشاره به توجه و نگاه ویژه مجموعه شیلات استان از تکنولوژی روز دنیا برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری اظهار کرد: این طرح باعث افزایش بیش از دو و نیم برابری در تولید ماهیان پرورشی و کاهش هزینه ها می شود و امسال هم تلاش داریم علاوه بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا در واحد های آبزی پروری علاوه بر رونق آبزی پروری میزان تولید را نیز افزایش دهیم

حبیب نژاد خاطر نشان کرد: امسال به صورت جدی سیستم استفاده از اکسیژن خالص را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم با اجرای آن عملکرد واحد سطح را از 60 به 90 کیلوگرم در هر متر مکعب آب برسانیم که یقینا یک تحول بزرگی در افزایش تولیدات شیلاتی استان محقق خواهد شد.

حبیب نژاد با اشاره به اینکه آبزی پروری از جمله ظرفیتهای مستعد برای ایجاد فرصت های شغلی بشمار می آید یاد آور شد: پارسال شش هزار و 200نفر به صورت مستقیم در بخش آبزی پروری مشغول فعالیت بوده اند.

گفتنی است در سال گذشته 67هزار و 700 تن آبزیان پرورشی در واحد های آبزی پروری مازندران تولید شد .