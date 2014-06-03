به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نشست هم اندیشی عکاسان رسانه های مختلف شیراز اعم از روزنامه های محلی، خبر گزاریها و سایت های خبری تحلیلی که با حضور رئیس سازمان بسیج رسانه فارس و مسئول کانون فعالان رسانه ای شیراز تشکیل شده بود، انتخابات برای تعیین رئیس و قائم مقام این انجمن برگزار شد که آقایان عباس امیری عکاس خبر گزاری قرآنی ایران منطقه فارس و روزنامه سبحان با هشت رای از 12رای به عنوان سرپرست و علی گزبلند عکاس خبری روزنامه عصر مردم با 5 رای به عنوان قائم مقام انجمن عکاسان خبری شیراز برگزیده شدند.

این انجمن با همت سازمان بسیج رسانه فارس به عنوان اولین انجمن عکاسان خبری کشور در شیراز تشکیل شده که با هدف حفظ انسجام، توانمند سازی مهارتی و تشکیلاتی عکاسان خبری شیراز فعالیت خواهد کرد و بستری برای ایفای نقش بهتر و موثرتر این افراد فراهم خواهد کرد.

در جلسه آینده ساختار و سازمان ( اساسنامه ) این انجمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و اعضای شورای این انجمن نیز برگزیده و معرفی خواهند شد.