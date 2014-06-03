برای ساخت المانهای شهری از شهروندان ایده بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سلحشور شامگاه دوشنبه در نطق پیش از دستور چهل و دومین جلسه شورای شهر با اشاره به لزوم ساماندهی و جمع آوری کودکان کار از معابر سطح شهر عنوان کرد: بسیاری از این کودکان باید در حال گذراندن مراحل تحصیلی خود باشند اما متاسفانه به تکدی گری مشغول هستند به همین دلیل شورای شهر اهواز باید نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشد.



وی افزود: مباحث مربوط به زنان آسیب پذیر جامعه باید در راستای حفظ سلامت روانی جامعه مورد توجه ویژه قرار بگیرد.



سلحشور با بیان اینکه شهرداری باید برای تعیین المانهای شهری از افکار عمومی نیز بهره بگیرد، گفت: در این زمان المانهای بسیاری در سطح شهر نصب شده که هیچ یک از شهروندان اهوازی نمی دادنند که این المانها چه معنایی دارند.



عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: استفاده از مصالح ساختمانی در ساخت و سازهای شهری باید در دستور کار سازمان شهرداری قرار بگیرد.



وی با اعلام اظهار آمادگی 250 نفر از بنکداران ابزار شهر برای انتقال به بازار بزرگ فردوس اظهار کرد: ما باید از این فرصت پیش آمده به نخو احسن استفاده لازم را ببریم.



عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: برای ساخت پروژه های پروژه هایی مانند زیرگذر خلیج فارس و شریعتی و روگذر پهلوان بهتر است از مهندسان مشاور بومی استفاده کرد تا روند ساخت این پروژه های عمرانی تسریع یابد.



سلحشور گفت: شورای شهر اهواز می تواند یک روز را به نام روز اهواز نامگذاری کند و در آن روز محصولات و صنایع دستی شهر را به شهروندان ارائه دهد.