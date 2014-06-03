به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در مراسم تجدید میثاق جوانان هلال احمر با آرمانهای امام راحل(ره)، گفت: امروز توفیقی پیش آمده است تا جمعی از جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در این مکان مبارک دور هم جمع آیند تا ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی(ره) از صحبت های یادگار ایشان نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های سازمان جوانان اظهار داشت: سازمان جوانان بر اساس چهار اصل تسکین آلام بشری، صلح و دوستی، تفاهم، تامین سلامت انسانها و تکریم انسانها آموز‌شهایی چون خودامدادی، انجام کارگروهی، آمادگی درمقابل بحران به جوانان ارائه می‌کند و آنها را برای روزهای سخت و به ویژه به عنوان مدیران آینده تربیت می‌کنند.

فرهادی افزود: سازمان جوانان هلال احمر از سن ۵ تا ۲۹ سالگی کودکان، نوجوانان و جوانان را در قالب تشکلهایی مثل کانونهای غنچه های هلال مخصوص دوران قبل از دبستان، کانونهای دانش آموزی، کانونهای دانشجویی، کانونهای جوانان، کانونهای طلاب و کانونهای روستاییان ساماندهی میکند و قریب به دو میلیون عضو در این سازمان مشغول فعالیت هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر اضافه کرد: طرحهای مختلفی در این سازمان در حال انجام هست که به عنوان مثال می توان به اجرای طرح دادرس اشاره کرد که در این طرح دانش آموزان برای روزهای سخت آماده می شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همانند نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که به جوانان توجه ویژه ای دارد جمعیت هلال احمر ایران نیز به لطف خدا یک سازمان جوانان فعال و پویا در خود دارد و سعی می کند جوانان را در قالب تیمها و کانونهای مختلف سازماندهی کند و آنها را آموزش دهد و برنامه های فرهنگی برای آنها داشته باشد که این افراد بتوانند در خدمت مردم باشند و از سوی دیگر این فراد بتوانند برای مدیریت آینده کشور آماده شوند.