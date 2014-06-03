محسن اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با قطع بیمه مکمل و ارجاع خدمات آن به ادارات جانبازان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی افزود: این در حالی است که این قشر به دلیل مشکلات جسمی قویا به برخورداری از بیمه مکمل درمان نیازمندند.

اسماعیل زاده با بیان اینکه جانبازان هزینه های گزافی را در هنگام درمان پرداخت می کنند، ادامه داد: نوع مراجعات اغلب تحت پوشش بیمه عادی نیست و باید از طریق بیمه مکمل پرداخت شود.

جانباز اردبیلی همچنین خواستار تکمیل مرکز توانبخشی ایثار استان شد و افزود: تکمیل این مرکز می تواند فرصت مناسبی برای درمان و استراحت جانبازان محسوب شود.

وی افزود: با وجود اینکه جانبازان و ایثارگران در زمان جنگ در جبهه های حق علیه باطل حاضر شده و دین خود را به مردم پرداخت کرده اند، در تامین نیازهای درمانی خود در مضیقه اند.

اسماعیل زاده خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات درمانی جانبازان به ویژه در امکانات و تسهیلات شد.