به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان 41 نشریه و 14 پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به شرح این جدول مجوز انتشار دریافت کردند.

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی 15 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

همچنین هیات نظارت بر مطبوعات به نشریه «زنده رود» به استناد بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داد. این بند ناظر بر «اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی» است.