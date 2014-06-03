مسیحا صالح نیا در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح هادی با هدف بهبود کیفی و کمی زندگی روستا و ارائه تسهیلات است اما در عمل آسیب های جدی وارد می کند.

وی افزود: به عنوان مثال اجرای این طرح در روستای لرد با رها شدن تیرهای تلفن و برق همراه بود و تاکنون از سوی مسئولان رسیدگی نشده است.

این دهیار تاکید کرد: علاوه بر این طرح هادی باید به ایمنی روستا از جمله زیر ساخت هایی مثل آتش نشانی، راه و آب توجه داشته باشد.

صالح نیا عنوان کرد: با این وجود در حال حاضر در روستاهایی که حتی امکانات آتش نشانی ندارند ساختمان های سه و یا چهار طبقه احداث می شود.

به گفته دهیار روستای لرد اجرای طرح هادی باید همراه با آموزش دهیار و ارائه اطلاعات لازم به وی باشد.

وی افزود: علاوه بر این در اجرای این طرح به جمعیت فصلی روستاها توجه شده و بر اساس جمعیت متغییر برنامه ریزی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نامه های دهیاری ها در تمامی ادارات بایگانی می شود، بیان داشت: صرف اینکه گفته شود در یک روستا طرح هادی اجرا شده پاسخگوی نیاز روستاییان نیست.

صالح نیا تاکید دارد که بعد از اجرای طرح هادی بازدیدی توسط مسئولان از روند اجرا صورت گیرد و مشکلات موردی رفع شود.