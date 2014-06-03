به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امیری دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شیراز گف: یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه تشکیل قرارگاه دفاع اقتصادی است که باید با استفاده از نظرات و پیشنهادات اساتید دانشگاه برای اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان تلاش ویژه ای برای مهار تهدیدات اقتصادی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امروزه تهدیدهای دشمن به جنگ اقتصادی تبدیل شده و نیاز ضروری جامعه بر این است که با استفاده از خودباوری، از ظرفیت های استان استفاده کرده و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه امروز به نوعی درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، تاکید کرد: برای مقابله با تهدیدات جنگ اقتصادی که ناشی از تحریم‌های فرامنشوری است باید تمام داشته هایمان را به صحنه بیاوریم و به درستی از آنها بهره برداری کنیم.

امیری در ادامه با گرامیداشت اعیاد شعبانیه خواستار برگزاری جشن‌های باشکوه در این ایام شد و اضافه کرد: در برگزای جشن‌ها باید جنبه مردمی بودن آن مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما در امتداد فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار شکل گرفته و اعیاد شعبانیه که برای مردم مومن ایران اسلامی و مردم شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) بسیار ارزشمند است و باید با شکوه و جلوه ای مهم در شان همین مناسبتها این اعیاد را پاسداشت.

فرماندار شهرستان شیراز بیان کرد: شادی و نشاط از نیازهای مهم جامعه امروز ما است و بر کسی پوشیده نیست که ایجاد نشاط در سطح جامعه می تواند تبعات مهمی در رشد فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه داشته باشد.

در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان شیراز رئیس اداره بهزیستی شهرستان شیراز به هفته مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروزه آسیب ها تغییر یافته و نوپدید شده اند و نسبت به نیاز و ذائقه جوانان این آسیب ها به چشم می خورد.

علیرضا صفوت به مهمترین آسیب هایی که جوانان را تهدید می کنند اشاره کرد و افزود: کارشناسان امر، موبایل، ماهواره ، اینترنت را در کنار مواد مخدر صنعتی به عنوان یک آسیب نوپدید می دانند.

این مسئول با بیان اینکه آسیبها مدرن و امروزه سخت تر قابل مشاهده و لمس هستند، گفت: امروزه جوانان برای استفاده از مواد مخدر صنعتی دیگر نیازی به ابزار ندارند و این امر باعث شده مصرف کننده در هر محل یا مکانی بتواند به راحتی و دور از چشم ، مصرف کند.